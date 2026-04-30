Chivas vs Pachuca Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Chivas vs Pachuca Femenil Club Deportivo Guadalajara recibe a las Tuzas en el Estadio Akron (Crónica Digital)

Chivas Femenil y Pachuca protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro que se disputa en el Estadio Jalisco: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Chivas vs Pachuca Femenil: Partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

El conjunto rojiblanco alcanzó la fase final tras firmar 34 puntos, su mejor registro reciente bajo la dirección de Antonio Contreras. A pesar de un cierre con varios empates, el equipo mostró consistencia durante el torneo y logró instalarse en el quinto puesto de la tabla general del futbol mexicano femenil.

Pachuca, en cambio, terminó con 36 unidades y cayó al cuarto sitio luego de perder ante América. El equipo donde milita Charlyn Corral había mostrado una inercia positiva, que se vio interrumpida en la recta final.

En términos individuales, el peso ofensivo de Chivas pasa por Jasmine Casarez, quien participó directamente con cinco goles y cinco asistencias.

El historial en Liguilla añade un ingrediente especial. Guadalajara salió victorioso en dos de las tres series de eliminación directa entre ambos, incluidas dos finales.

Sin embargo, Pachuca ya demostró que puede imponerse, como ocurrió en los Cuartos de Final del Clausura 2023. El pronóstico hoy es de una victoria rojiblanca por la mínima diferencia.

¿A qué hora juegan Chivas vs Pachuca Femenil hoy?

El encuentro de ida de los Cuartos de Final se disputará este jueves 30 de abril de 2026 en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs Pachuca Femenil?

La transmisión en vivo del partido estará disponible en televisión a través de FOX. En plataformas digitales, el duelo podrá seguirse mediante Amazon Prime Video, FOX One y Tubi. En Estados Unidos, la señal estará a cargo de Telemundo Deportes y FOX Deportes.

Alineaciones probables Chivas vs Pachuca Femenil

Chivas Femenil saldría con Blanca Félix en la portería; una línea defensiva conformada por Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Gabriela Valenzuela; en el mediocampo Eva González, Yamile Franco, Natalia Villarreal y Carolina Jaramillo; mientras que en ataque aparecerían Denise Castro junto a Jasmine Casarez.

Pachuca apostaría por Esthefanny Barreras bajo los tres postes; Kenti Robles, Ohale Osinachi, Yirleidis Quejada, Andrea Pereira y Berenice Ibarra en defensa; Karla Nieto, Nina Nicosia y Aline Gomes en la zona de creación; dejando en ofensiva a Charlyn Corral y Marcia García.