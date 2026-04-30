Gaby López y Nelly Korda inician empatadas al T4 el Riviera Maya Open at Mayakoba

Riviera Maya Open at Mayakoba. La mexicana Gaby López tiene un inicio prometedor en el campo El Camaleón. (Foto especial)

Gaby López firma la tarjeta más baja en una primera ronda de la actual temporada LPGA Tour con 68 golpes (-4), sucedió este jueves al iniciar el Riviera Maya Open at Mayakoba, resultado que le permitió empatar el T4 junto a cuatro competidoras, entre ellas la número uno del mundo, Nelly Korda.

La punta del torneo la comparten las estadounidenses Brianna Do y Melanie Green, quienes iniciaron con 66 golpes (-6), seguidas por la española Carlota Ciganda con un 67 (-5) en el campo El Camaleón que se localiza en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Gaby, la jugadora local que alberga muchas esperanzas de obtener un buen resultado en este torneo, luego de no haber pasado el corte en el evento de 2025, aceptó haber tenido un buen inicio, pero enfatizó que, “el torneo no empieza hasta que juegas los últimos nueve hoyos.

Inicio prometedor de Gaby

En su primer recorrido la mexicana, quien compartió grupo con Nelly Korda y la japonesa Akie Iwai, tuvo un inició prometedor embocando birdies en los hoyos 10, 12 y 14 para cerrar sus primeros nueve hoyos con un eagle en el 18. Pero en el çgolf todo es impredecible e inició la segunda parte con doble bogey al 1, después hubo pares hasta que se apuntó birdies en el 5 y 8 para cerrar con bogey en el 9.

“Contenta porque hice un birdie en el hoyo 8, es muy complicado, le pegamos a 10 pies y la metimos”, explicó la golfista número 27 del mundo.

Gaby está haciendo bien las cosas chiquitas

En general, Gaby inició en buena posición de cara para el fin de semana, a lo que ella califica: “Haciendo bien las cosas chiquitas” y disfrutando al máximo su deporte favorito, y que mejor ocasión al lado de Korda.

Campo El Camaleón. Nelly Korda también ambocó un eagle en el hoyo 18, el mismo en el que Gaby López hizo lo propio. (Foto especial)

Cocona Sakurai (JAP) y Soo Bin Joo (KOR) compartieron el cuarto sitio de la tabla junto a Gaby y Nelly, las cuatro están a dos golpes de distancia del par de líderes. Nelly Korda al igual que Gaby también se apuntó un eagle en el hoyo 18. Ambas se llevaron sonoros aplausos.

Ana Jiménez, también emboca eagle

En su primera invitación a un torneo en el LPGA Tour, la también mexicana Ana Jiménez rozó el Top 40, tras firmar ronda de 70 (-2). La jugadora nacida en Mérida hace 21 años también se lució con un eagle en el hoyo 5. “Vengo con la mentalidad de un hoyo a la vez”, dijo. “Tengo el juego para estar aquí. Mi principal motivación soy yo”.

Después de Gaby, las mejores golfistas de la región fueron la paraguaya Sofía García con 70 (-2) y la amateur colombiana María José Marín con 71 (-1). Marín es la actual campeona WALA y la gran vencedora del Augusta Women’s Amateur.

En más de mexicanas Alejandra Llaneza (+1), María Fassi (+3), Clarisa Temelo (+4), Isabella Fierro (+5), María Balcazar y Andrea Ostos (+8) y Carolina Rotzinger (+11).