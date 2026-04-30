Toluca vs Tigres Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Toluca vs Tigres Femenil Las Diablas reciben a las lideradas por Diana Ordoñez en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil (Crónica digital)

Deportivo Toluca Femenil y Tigres UANL juegan hoy en el Estadio Nemesio Diez n partido correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te presentamos todos los detalles del juego de este jueves 30 de abril: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Toluca vs Tigres Femenil: partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

Las Diablas marcaron una temporada con altibajos, cerrando con 33 puntos. Su cierre no fue el mejor, enlazó tres partidos sin victoria, con dos empates y una derrota. A pesar de ello, su capacidad goleadora se mantiene como argumento central, impulsada por Eugénie Le Sommer, autora de 18 tantos, quien empató en el liderato general con Diana Ordoñez, delantera de Tigres UANL.

Las regiomontanas cerraron la fase regular con 37 unidades. Su victoria por tres goles ante Rayadas, evitando su invicto, confirmó que están listas para la Liguilla. Las Amazonas registran dos triunfos en sus últimos tres compromisos, con una tendencia ascendente en producción ofensiva.

El dato que inclina la balanza es su dominio como visitante en el Nemesio Diez, donde no han perdido. El pronóstico apunta a un partido competido y se perfila un empate.

En su último enfrentamiento directo, Las Amazonas se impusieron 2 a 1 con un gol en el tramo final.

¿A qué hora juegan Toluca vs Tigres Femenil hoy?

El partido de ida se disputará este jueves 30 de abril de 2026 en el Estadio Nemesio Diez a las 21 00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido Toluca vs Tigres Femenil?

La cobertura del encuentro estará disponible en televisión abierta a través de Canal Nueve, mientras que en formato digital podrá seguirse mediante ViX Premium y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Alineaciones probables Toluca vs Tigres Femenil

Toluca perfila a Kayla Thompson en la portería respaldada por una línea defensiva integrada por Karla Martínez, Victoria López, Yaneisy Rodríguez y Brenda Díaz. En el mediocampo, la presencia de Amandine Henry junto a Cinthya Peraza e Itzel Muñoz. El ataque se proyecta con Eugénie Le Sommer como eje principal acompañada por Manuela Paví y Kayla Fernández.

Tigres mantendría la base de la temporada regular, con Cecilia Santiago en la portería y una defensa compuesta por Anika Rodríguez, Greta Espinoza, Mariza Nascimento y Jimena López. En el mediocampo, Alexia Delgado, María Sánchez y Stephany Mayor; mientras que al frente aparece un tridente encabezado por Jennifer Hermoso, Myra Delgadillo y Diana Ordóñez.