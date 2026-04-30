GP de Miami 2026: fechas, horarios y dónde ver a Checo Pérez (Instagram: @f1mia)

El verdadero examen para Cadillac, Checo y el paquete de actualizaciones de la escudería que encabeza el piloto mexicano llegará con el F1 Miami Grand Prix, en Estados Unidos, que arrancará del 1 al 3 de mayo de 2026.

Según comentó el tapatío, se están cumpliendo los objetivos de la escudería que encabeza: “Creo que vamos en la dirección correcta. Definitivamente estamos progresando cada fin de semana de carrera, que es lo principal para nosotros”, dijo Sergio Pérez durante la conferencia previa al GP de Miami.

Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el regreso de Checo Pérez a Florida, ahora con Cadilac.

GP de Miami 2026: fechas y horarios para ver a Checo Pérez en México

El GP de Miami 2026 se dividirá en 1 práctica libre, Sprint Shootout, carrera sprint, clasificación y la gran carrera en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito urbano semipermanente de 5.41 km situado en Miami Gardens, Florida, que rodea el Hard Rock Stadium.

Este evento se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo, y las fases quedarán de la siguiente manera, en Horario (tiempo del centro de México):

Práctica libre | Viernes 1 de mayo | 10:00 horas

| Viernes 1 de mayo | 10:00 horas Clasificación Sprint | Viernes 1 de mayo | 14:30 horas

| Viernes 1 de mayo | 14:30 horas Carrera Sprint | Sábado 2 de mayo | 10:00 horas

| Sábado 2 de mayo | 10:00 horas Clasificación para el GP | Sábado 2 de mayo | 14:00 horas

| Sábado 2 de mayo | 14:00 horas Gran Premio de Miami | Domingo 3 de mayo | 15:00 horas

GP de Miami 2026: dónde y cómo ver en vivo a Checo Pérez desde México

El GP de Miami, donde el tapatío regresará luego de un año de ausencia, será transmitido completamente en vivo a través de:

IZZI y SKY mediante suscripción

F1 TV: plataforma oficial de la F1 con suscripción

De acuerdo a F1 Miami USA, el piloto mexicano quedó en el tercer puesto en el GP de Miami de 2023; sin embargo, ahora llega renovado y con nueva escudería, cuyas modificaciones al monoplaza se pondrán a prueba en el Autódromo Internacional de Florida, una competencia que combina el paisaje a colores crema y la esencia del Florida Beach.