Pato O’Ward se lleva la última pole de la temporada en la IndyCar

El piloto mexicano Patricio O’Ward ganó en Nashville la última pole de la temporada e iniciará en la posición de privilegio en el ovalo, sede del cierre de IndyCar 2025.
O’Ward, ya subcampeón de la categoría venció en el Fast 6 -último round de la sesión-, a David Malukas, ex McLaren. Pato logró un promedio de velocidad de 202.621 mph después de dos giros; Malukas se quedó en 201.922.
Su primera pole en Nashville
La pole en Nashville es la primera para Pato en este óvalo, la segunda de la temporada y su séptima en la IndyCar. El domingo, en punto de las 12 del día centro de México, el regio buscará su tercer triunfo del año para cerrar la campaña con miras a mejorar en 2026 para retar el dominio de Ganassi y Alex Palou, ya campeones 2025.
El compañero de equipo de Pato O’Ward, Christian Lundgaard -por cierto, quien tomó el lugar de Malukas en la estructura-, quedó en la tercera posición, seguido por los Ganassi de Alex Palou y Scott Dixon respectivamente.
Completaron el top 10 el Penske, Josef Newgarden, Nolan Siegel con el tercer McLaren, Scott McLaughlin (Penske), Calum Illott con PREMA (equipo que debutó este 2025) y Kyffin Simpson (Ganassi).