Pato O’Ward se lleva la última pole de la temporada en la IndyCar

Oportunidad en Nashville para el mexicano. Patricio O’Ward saldrá en la mejor posición este domingo para intentar sumar su tercer triunfo de la temporada. (Joe Skibinski)

El piloto mexicano Patricio O’Ward ganó en Nashville la última pole de la temporada e iniciará en la posición de privilegio en el ovalo, sede del cierre de IndyCar 2025.

O’Ward, ya subcampeón de la categoría venció en el Fast 6 -último round de la sesión-, a David Malukas, ex McLaren. Pato logró un promedio de velocidad de 202.621 mph después de dos giros; Malukas se quedó en 201.922.

Su primera pole en Nashville

La pole en Nashville es la primera para Pato en este óvalo, la segunda de la temporada y su séptima en la IndyCar. El domingo, en punto de las 12 del día centro de México, el regio buscará su tercer triunfo del año para cerrar la campaña con miras a mejorar en 2026 para retar el dominio de Ganassi y Alex Palou, ya campeones 2025.

El compañero de equipo de Pato O’Ward, Christian Lundgaard -por cierto, quien tomó el lugar de Malukas en la estructura-, quedó en la tercera posición, seguido por los Ganassi de Alex Palou y Scott Dixon respectivamente.

Completaron el top 10 el Penske, Josef Newgarden, Nolan Siegel con el tercer McLaren, Scott McLaughlin (Penske), Calum Illott con PREMA (equipo que debutó este 2025) y Kyffin Simpson (Ganassi).