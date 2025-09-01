Marco Beltrán, “El Lanista” del octágono mexicano

MEXICO FIGHT LEAGUE (MFL). Una visión clara: disciplina, valores y oportunidades.

Con más de 20 años de experiencia activa en Artes Marciales Mixtas (MMA) y cinco títulos mundiales en su palmarés, el mexicano Marco Beltrán, conocido como “Psycho”, asume un nuevo rol como matchmaker en la recién fundada Mexico Fight League (MFL). Su misión: diseñar carteleras competitivas, auténticas y formativas, que devuelvan al deporte su espíritu original.

Beltrán se convierte en el arquitecto de los combates, una figura que recuerda al lanista romano, responsable de preparar a los gladiadores para la arena. Desde su residencia en Barcelona, el ex peleador comparte su visión: “Queremos darle luz y calidad al proyecto, recuperar la esencia del MMA y ofrecer enfrentamientos que emocionen a los fanáticos”.

CONTRA LA SUPERFICIALIDAD: TALENTO Y DISCIPLINA COMO PILARES

Beltrán critica abiertamente las prácticas actuales en algunas ligas de la región, donde se priorizan récords invictos o popularidad en redes sociales por encima del talento real. “Hoy en día, se han prostituido bastante las ligas. Si no recomiendas a un chico con récord perfecto, no lo meten a pelear. Nosotros queremos cambiar eso”, afirma.

Su enfoque en MFL busca promover tanto a peleadores profesionales como amateurs, brindándoles un espacio legítimo para foguearse y crecer. “Tú puedes ser el mejor en el gimnasio, pero si no hay dónde competir, no vas a hacer nada. En MFL no se regalan puestos: cada quien se gana su lugar”, sentencia.

UNA CARTELERA CON ESPÍRITU GLADIADOR

La primera edición del evento, MFL 1, se celebrará el sábado 6 de septiembre en la Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México, con una programación que incluye:

Amateurs : 3:00 PM

: 3:00 PM Preliminares : 6:00 PM

: 6:00 PM Cartelera principal: 9:00 PM

Los boletos están disponibles desde $100 pesos en el sistema FANKI, y el evento será transmitido por TVC Deportes, además de los canales oficiales de MFL en YouTube y Twitch (@fightmfl).

MFL: EL NUEVO HOGAR DEL GUERRERO LATINOAMERICANO

Fundada en 2025, la Mexico Fight League busca consolidarse como la liga de MMA más importante de Latinoamérica, con una plataforma que combina desarrollo de atletas, espectáculo de primer nivel y excelencia deportiva. Bajo el liderazgo de Beltrán, la MFL se posiciona como un semillero de futuros campeones mundiales.

“Queremos peleadores que suban al octágono como si fuera un coliseo romano actual. Que lo hagan con disciplina, valores y hambre de gloria”, concluye Beltrán, reafirmando su compromiso con el crecimiento del MMA mexicano.

SEDE Y BOLETOS — MFL 1

Fecha: sábado 6 de septiembre de 2025

sábado 6 de septiembre de 2025 Recinto: Sala Urbana — Blvd. Toluca 115, Col. El Conde, Naucalpan de Juárez , Estado de México

— Blvd. Toluca 115, Col. El Conde, , Estado de México Apertura de puertas: 2:00 PM ● Horario del evento:

○ Amateurs: 3:00 PM

○ Preliminares: 6:00 PM

○ Cartelera principal: 9:00 PM

Venta de boletos: Ya disponible en el sistema FANKI, con precios desde $100 pesos (MXN).

OBSERVACIONES:

La boleta es 100% virtual y se cargará en la sección “Mis boletos” de la app de FANKI.

MFL 1 será transmitido por la cadena TVC Deportes, disponible en el sistema Dish México. Además, el evento se transmitirá en vivo en Youtube y Twitch; a través de los canales @fightmfl.