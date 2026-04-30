Rayo Vallecano vs Strasbourg EN VIVO: horario, canal y pronóstico semifinal Conference League

Partido Rayo Vallecano vs Strasbourg en vivo Especial

El futbol europeo tendrá uno de sus encuentros más emocionantes de su Conference League entre el Rayo Vallecano, que se encuentra ante uno de los partidos más importantes de su historia reciente frente al RC Strasbourg.

En este sentido, el conjunto madrileño ha logrado meterse entre los mejores de la UEFA Conference League. Ahora, a solo unos pasos de una final continental, el duelo ante el Strasbourg es una oportunidad para hacer historia.

Horario y sede del partido Rayo Vallecano vs Strasbourg

El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Conference League y se disputará en territorio español este 30 de abril de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de Vallecas, en Madrid.

El recinto, con capacidad para poco más de 15 mil aficionados, promete ser una caldera que empuje al equipo local en una noche clave.

Transmisión en vivo | ¿En qué canal ver Rayo Vallecano vs Strasbourg?

Para no perderte ni un minuto del encuentro entre el Rayo Vallecano y Estrasburgose podrás seguir en vivo y en directo en México a través de la multiplataforma de:

Claro Sports

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano vs Estrasburgo

Hasta este momento, las posibles alineaciones para cada equipo son las siguientes:

Rayo Vallecano

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Isi Palazón, Óscar Valentín, Unai López; Ilias Akhomach, Alemao y Jorge De Frutos.

DT: Iñigo Pérez.

Estrasburgo

Mike Penders; Abdoul Ouattara, Lucas Hogsberg, Andrew Omobamidele, Ben Chilwell, Diego Moreira; Ismaël Doukoure, Samir El Mourabet; Julio Enciso; Emmanuel Emegha y Martial Godo.

DT: Gary O’Neil.