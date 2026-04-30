Boletos América vs Pumas: fans se quejan de que Fanki no ha vendido entradas para afición visitante

América vs Pumas El acceso a entradas en ciertos sectores de la tribuna ha sido objeto de polémica con la venta general llevándose a cabo.

Este fin de semana comenzará la liguilla con los cuartos de final del Clausura 2026. El enfrentamiento estelar será el duelo entre Pumas y América en una nueva edición del Clásico Capitalino en un enfrentamiento de eliminación directa a ida y vuelta. Sin embargo, múltiples fans han reportado que la zona designada para la afición visitante ha estado inactiva durante la mayor parte del proceso de venta, lo que les ha impedido acceder a la compra de entradas.

Boletos del América vs Pumas: fans denuncian que no ha habido venta para visitantes

Desde esta semana, el Club América habilitó la venta de entradas a través del sitio oficial de Fanki para el partido de ida que se realizará en la cancha del Estadio Banorte. La primera fase fue para afición con el bono americanista, posteriormente en la preventa para tarjetahabientes Banorte y finalmente la venta general para cualquiera que quiera tener una entrada.

No obstante, la afición ha señalado a Fanki por mantener inhabilitada la opción de comprar boletos en la parte superior del inmueble designado para la afición visitante en el la parte sur, lo que ha generado múltiples molestias por parte de los seguidores de Universidad Nacional.

Por otra parte, no es la primera vez que la boletera Fanki está en la mira por problemas para adquirir entradas. En su primer evento en este estadio, los fans sufrieron para poder acceder a la venta de boletos del partido México vs Portugal que se disputó el pasado 21 de marzo en lo que fue la reapertura del inmueble. El sitio colapsó debido a la alta demanda y se produjeron sitios apócrifos para conseguir la información bancaria de fans que buscaron asistir al partido.

Afición americanista reunirá a sus grupos de animación para el partido ante Pumas

Este enfrentamiento, a menudo catalogado como de alto riesgo por el enfrentamiento directo de aficiones, causó que los grupos de animación del cuadro americanista se junten por primera vez en varios años con el objetivo de apoyar al equipo ante uno de sus mayores rivales y en un momento crucial de la temporada.

También, se espera un amplio despliegue de seguridad por parte de las autoridades de la Ciudad de México, tanto en el enfrentamiento de ida en el Estadio Azteca como en el duelo de vuelta del 10 de mayo en la cancha del Olímpico Universitario.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas?

Las localidades todavía están disponibles en diferentes sectores del ‘Coloso de Santa Úrsula. Además, la parte lateral que había estado inhabilitada ya estará disponible para este enfrentamiento.

Alto Norte: 600 pesos

Alto Sur: 600 pesos

Alto Lateral: 1,000 pesos

Preferente 300: 1,400 pesos

Cabecera 300: 1,600 pesos

Lateral 300: 2,000 pesos

Norte 100: 1,800 pesos

Sur 100: 1,800 pesos

100 Plus 2,500 pesos

Platea 200: 2,300 pesos

Palcos Club: 3,200 pesos

El partido se disputará este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas.