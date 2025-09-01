México conquista la plata en la Copa Panamericana de Voleibol de Sala

PRESEA. Los muchachos de voleibol se agenciaron el metal argento.

La selección mexicana varonil de voleibol de sala se quedó con la medalla de plata en la Copa Panamericana 2025, tras caer en una electrizante final ante Venezuela por 3 sets a 1 (25-23, 25-20, 20-25 y 25-19).

El torneo, celebrado en el Domo de la Feria, reunió a las mejores selecciones del continente y fue testigo de una destacada actuación del conjunto tricolor.

Dirigidos por el brasileño Carlos Schwanke, los mexicanos cerraron el certamen con un récord de cuatro victorias y dos derrotas, incluyendo triunfos clave ante Estados Unidos en cuartos de final y Canadá en semifinales.

La final fue un duelo de alto nivel, donde México mostró carácter y talento, pero no logró contener la experiencia de los venezolanos, que contaban con cinco jugadores olímpicos.

AXEL TÉLLEZ, EN EL EQUIPO IDEAL DEL TORNEO

Uno de los grandes protagonistas fue Axel Téllez, quien fue reconocido como el mejor servicio de toda la competencia, lo que le aseguró un lugar en el equipo ideal del torneo.

Junto a él, destacaron Yasutaka Sanay, Frankie Hernández y Axel Rodríguez, quienes lideraron la ofensiva mexicana en los momentos más críticos del campeonato; en el tercer set de la final, México logró descontar con una actuación sobresaliente, pero en el cuarto parcial, Venezuela impuso su veteranía y cerró el partido con una ventaja de siete puntos.

El equipo vinotinto celebró su segunda medalla en la historia del torneo, mientras que México sumó su cuarta presea panamericana: oro en 2007, plata en 2013 y 2025, y bronce en 2019.

UN PASO FIRME HACIA EL FINAL SIX NORCECA

El siguiente reto para el equipo mexicano será el Final Six NORCECA, que se disputará en Puerto Rico del 4 al 13 de octubre. Este torneo reunirá a las seis mejores selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y será clave en el camino hacia la clasificación olímpica.

La actuación en León no solo dejó una medalla, sino también una señal clara del crecimiento del voleibol mexicano, que sigue consolidándose en el panorama internacional. Con una base joven y talentosa, el equipo nacional apunta a nuevos logros en el cierre de la temporada.