Dos mexicanas comparten el liderato en la R1 del Gaby López Open

Club de Golf México. Martina Galdeano Autrique fue una de las dos mexicanas que tomaron la punta en la R1 del Gaby López Open. (Foto especial)

La primera ronda del torneo Gaby López Open en el Club de Golf México arrojó este martes un empate al primer sitio en la rama femenil entre las mexicanas Martina Galdeano Autrique y Miah Joss Rivas Bejar, ambas con las únicas tarjetas bajo par del día de 71 golpes (-1), en jornada inconclusa por la suspensión debido a lluvia y tormenta eléctrica.

Incluso la ronda inicial comenzó con retraso de una hora y cuarenta minutos debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México. Sin embargo, el campo mostró excelentes condiciones para el juego competitivo.

A las 15:39 horas, una nueva amenaza de tormenta eléctrica obligó a suspender la actividad, que se reanudará este miércoles a las 7:00 horas, para después dar paso a la segunda ronda.

“Las condiciones del campo y la organización del torneo estuvieron excelentes, lo que me permitió jugar muy bien y lograr una gran ronda”, comentó Galdeano Autrique, quien además destacó las actividades paralelas impulsadas por JUNGLE: “Ha sido una gran experiencia y nos han dado también muy buenas actividades”.

Líder provisional. Félix Gael también firmó ronda de 71 (-1) en su primer recorrido del evento. (Foto especial)

En la rama varonil, el jalisciense Félix Gael Aceves Muñoz sorprendió al adueñarse del liderato con 71 golpes (-1), a pesar de no haber jugado nunca antes el Club de Golf México.

“No tuve ronda de práctica, así que me concentré en observar los tiros de mis compañeros. Eso me ayudó a encontrar muchos fairways y fue la clave del día”, señaló el jugador del Club Las Lomas de Guadalajara.

Aceves comparte la cima con Luken Molina Del Villar, del Club Campestre de la Ciudad de México.

Por su parte, Milán Nieto Montes de Oca no alcanzó a finalizar su recorrido y se encontraba con score de -2 al momento de la suspensión (hoyo 6).

El Gaby López Open presentado por Esmark se consolida como una de las competencias juveniles más importantes de la región, gracias a la colaboración con la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Este torneo otorga puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), así como para el Junior Golf Scoreboard, Junior Golf Hub y el sistema Performance Based Entry (PBE) de la AJGA (American Junior Golf Association).

La anfitriona del torneo, Gaby López, fue la encargada de dar el golpe inicial en una ceremonia llena de energía juvenil y música de mariachi, que marcó el arranque de tres rondas de golf, comunidad y grandes experiencias.