Rahm arranca fuerte: segundo en el LIV Golf México tras Victor Perez

DISCRETO. El mexicano Abraham Ancer del equipo Torque GC tendrá que aplicarse a fondo para poder remontar. (José Méndez/EFE)

El español Jon Rahm tuvo un estreno de alto nivel en el LIV Golf México, al colocarse este jueves en la segunda posición, solo por detrás del francés Victor Perez, líder tras la primera ronda de la sexta fecha de la temporada 2026, que se disputa en el Club de Golf Chapultepec.

Rahm firmó una tarjeta de 65 golpes (-6) en una jornada en la que mostró consistencia desde el arranque y llegó a comandar el tablero durante buena parte del día. Sin embargo, un cierre contundente de Perez, con una racha de birdies consecutivos, desplazó al golfista de Barrika al segundo lugar provisional.

PEREZ IMPONE RITMO CON RONDA DE 62 GOLPES

El francés Victor Perez, originario de Séméac, fue el protagonista del día al entregar una tarjeta de 62 golpes (-9), la mejor del jueves. Su precisión en los hierros y efectividad en el green le permitieron tomar una ventaja de tres impactos sobre Rahm, perfilándose como el primer líder del certamen en suelo mexicano.

En el tercer puesto, con 67 golpes (-4), se situó un amplio grupo integrado por los estadounidenses Harold Varner III y Dustin Johnson, los surcoreanos Kim Min-kyu y Song Young-han, el zimbabuense Scott Vincent, el británico Ian Poulter y el belga Thomas Detry, todos aún en plena disputa por los puestos de privilegio.

PUIG Y MASAVEU, TOP 15; ANCER, ARROPADO POR LA AFICIÓN

Entre los españoles, David Puig y Luis Masaveu concluyeron la jornada en el decimoquinto puesto, gracias a rondas de 69 golpes (-2) que los mantienen con opciones de escalar posiciones conforme avance el torneo.

Por su parte, el mexicano Carlos Ortiz se ubicó en la posición 29, mientras que Abraham Ancer, uno de los grandes consentidos de la afición local, cerró con 73 golpes, ubicándose en la posición 39. A pesar de una ronda irregular, Ancer recibió un constante respaldo desde las tribunas y buscará remontar en las siguientes jornadas.

LEGIÓN XIII LIDERA POR EQUIPOS Y FALLA TÉCNICA MARCA EL ARRANQUE

En la competencia por equipos, Legión XIII, escuadra capitaneada por Jon Rahm, se colocó en la primera posición, seguida de 4Aces GC, liderado por Dustin Johnson, en una lucha que promete intensidad a lo largo del fin de semana.

El arranque del torneo también estuvo marcado por un incidente técnico: minutos después de iniciado el evento, la transmisión oficial —a través del sitio de LIV Golf y YouTube— se fue a negro. En su cuenta de X, la organización explicó que la falla se debió a “cortes de energía locales”, aunque en la sede las pantallas y la música permanecieron encendidas. La señal fue restablecida poco después.

CONTINÚA EL TORNEO EN MEDIO DE INCERTIDUMBRE FINANCIERA

La sexta parada del LIV Golf 2026 comenzó además en un contexto de incertidumbre, luego de que medios como The Athletic reportaran que el fondo de inversión pública que respalda a Arabia Saudí, principal inversor del circuito, analiza su continuidad en el financiamiento del proyecto.

El LIV Golf México continuará su actividad viernes, sábado y domingo, con Rahm y Perez como protagonistas iniciales y con el público capitalino expectante ante un fin de semana de golf de élite.