Randy Orton enciende las alarmas rumbo a WrestleMania 42: ¿Está lesionado el luchador?

Randy Orton El luchador busca ganar de nueva cuenta el campeonato mundial de WWE frente a Cody Rhodes.

Estamos a unos días de que se realice WrestleMania 42 en Las Vegas, el evento de lucha libre más grande de la WWE. Todos los combates ya han sido pactados y revelados. Ahora, un problema de último minuto podría estar surgiendo con la participación de Randy Orton debido a molestias físicas previo a su combate.

¿Qué se sabe de la salud de Randy Orton rumbo a WrestleMania 42?

“El asesino de leyendas” y futuro salón de la fama de WWE, Randy Orton, está programado para tener un combate en contra de Cody Rhodes este sábado por el título indiscutible de WWE. El “amo del RKO” va en busca de ganar el cinturón de nueva cuenta ante su antiguo dicípulo en “The Legacy”.

Sin embargo, de acuerdo al periodista especializado en lucha libre, Dave Meltzer, Orton está sufriendo una molestia física que podría cambiar el resultado del combate.

“Nos dijeron que Orton estaba lesionado, así que existe la posibilidad de que eso cambie (Que Orton gane el combate), ya que no tendría sentido que Orton ganara si tiene que tomarse un descanso, pero la declaración de McAfee dio la impresión de que la victoria era prácticamente segura.”

No obstante, también señaló que tanto el combate en WrestleMania 42 así como una revancha en el evento Backlash del próximo 9 de mayo siguen estando en planes, por lo que descarta que esta presunta lesión ponga en riesgo su participación en el corto y mediano plazo a la superestrella de Smackdown.

Aunque no se específico cuál es la molestia física de Orton, se sabe que el luchador ha tenido problemas constantes en su espalda desde 2022 tras una cirugía de fusión espinal, así como rigidez en los hombros, ambas situaciones causadas por el uso de su movimiento de RKO constante en sus combates.