Denver Nuggets vs Indiana Pacers: fecha, registro y preventa de boletos para asistir a la NBA en México

Nikola Jokić La estrella de Denver estará en México

La NBA regresa a México con un partido de temporada regular entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers. El encuentro se disputará el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX.

Los Nuggets llegarán como campeones de la NBA en 2023 y disputarán su segundo partido en México. En su plantilla destaca Nikola Jokić, tres veces Jugador Más Valioso de la liga, quien en la temporada en curso lidera en promedio de rebotes y asistencias por partido.

Por su parte, los Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este, jugarán por primera vez en la Ciudad de México. Su roster incluye a Tyrese Haliburton, dos veces All Star, así como a Pascal Siakam, campeón de la NBA en 2019 y cuatro veces All Star. También forma parte del equipo Ivica Zubac, integrante del Segundo Equipo Defensivo de la NBA 2025.

Registro y preventa de boletos para el juego de la NBA en México

Los aficionados podrán registrarse en la página de NBA Mexico City Game para recibir información sobre boletos y acceder a la preventa exclusiva programada para el 27 y 28 de mayo.

La venta anticipada para tarjetahabientes de Banco Azteca se realizará el 25 y 26 de mayo, mientras que la venta al público en general comenzará el 29 de mayo.

También se encuentran disponibles paquetes especiales que incluyen acceso premium, experiencias VIP y opciones de hospitalidad para el NBA Mexico City Game 2026.

El juego representará el número 35 de la liga en territorio mexicano desde 1992, la mayor cantidad celebrada por la NBA fuera de Estados Unidos y Canadá.

El evento se llevará a cabo durante la semana de Día de Muertos por tercer año consecutivo, con activaciones temáticas dentro de la arena, entre ellas una cancha con diseño especial y dinámicas dirigidas a los aficionados.

¿Quién transmitirá el partido de la NBA en México?

El partido será transmitido en México a través de ESPN y en distintos mercados internacionales mediante plataformas de la misma cadena, con cobertura en más de 200 países y territorios por televisión, medios digitales y redes sociales.