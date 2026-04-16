Joe Jonas en WrestleMania 42: ¿qué día estará el cantante en el gran evento de la WWE? (Efe - WWE)

WWE confirma la participación de Joe Jonas, integrante de The Jonas Brothers, quien estará a cargo de cantar el Himno Nacional de los Estados Unidos en WrestleMania 42.

Joe Jonas forma parte de la lista de invitados en la cuadragésima segunda edición de WrestleMania del WWE Universe. Aquí te decimos qué día estará el cantante en el espectáculo de Las Vegas.

Qué día estará Joe Jonas en WrestleMania de WWE

“La vitrina de los inmortales”, como es nombrada la edición de 2026 de WrestleMania 42 de la WWE, se llevará a cabo este fin de semana con un total de 14 combates distribuidos en la noche del sábado 18 y domingo 19 de abril.

Joseph Adam Jonas, mejor conocido como Joe Jonas, cantante estadounidense y uno de los tres vocalistas principales de la banda de pop-rock Jonas Brothers, junto a sus hermanos Kevin y Nick, será el encargado de interpretar el Himno Nacional de los Estados Unidos el domingo 19 de abril en WrestleMania 42.

WrestleMania 42: horario y transmisión en vivo del evento estelar de la WWE

Ya te dijimos cuánto durará WrestleMania 42 de WWE, el evento magno de la empresa de lucha libre estadounidense, una jornada larga en el WWE Universe.

La transmisión en vivo de WrestleMania 42 estará a cargo de Netflix, y está calendarizada para iniciar en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México), como parte del catálogo de shows en vivo que ofrece la plataforma de streaming.