Gaby López abre las puertas al futuro del golf latinoamericano

SINERGIA. Todos unidos en el impulso al golf infantil. (SUNNY QUINTERO)

Con el objetivo de dejar un legado duradero en el golf juvenil, la tres veces ganadora en el LPGA Tour, Gaby López, inauguró el Gaby López Open 2025, torneo que se disputa del 2 al 4 de septiembre en el Club de Golf México, su casa formativa y uno de los recintos más emblemáticos del país.

La competencia reúne a 113 golfistas juveniles —82 hombres y 31 mujeres— provenientes de nueve países, incluidos México, Estados Unidos y diversas naciones latinoamericanas. El formato es stroke play individual a 54 hoyos, con corte tras 36 hoyos, y los tres primeros lugares en cada división recibirán trofeos y medallas.

UNA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

El torneo forma parte del calendario oficial de la Junior Nations Golf League (JUNGLE) y la AJGA IPS (American Junior Golf Association International Pathway Series), dos plataformas que conectan a jóvenes golfistas con entrenadores universitarios en Estados Unidos, facilitando su acceso al golf colegial mediante perfiles digitales con estadísticas, videos y análisis de rendimiento.

PROACTIVA:

PROACTIVA. Gaby López y su gran legado. (SUNNY QUINTERO)

“Este torneo es muy especial para mí. Quiero que sea una guía para que los jóvenes descubran que sí es posible alcanzar metas internacionales”, expresó Gaby López durante la presentación. “El golf tiene el poder de transformar vidas, y acompañarlos en este camino es una de las mayores satisfacciones de mi carrera”.

INCLUSIÓN, FORMACIÓN Y COMUNIDAD

Además de la competencia, el evento incluye clínicas, charlas y espacios de mentoría, donde los participantes pueden aprender sobre el camino hacia el profesionalismo. La iniciativa cuenta con el respaldo de KUDOS, academia que ofrece clases de golf sin importar si los jóvenes tienen acceso a clubes privados, promoviendo así un enfoque más inclusivo.

La participación mexicana está representada por 18 jugadores, 16 en la rama varonil y 2 en la femenil, quienes buscarán destacar en un entorno de alto nivel competitivo. El torneo también otorga puntos oficiales para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), el Junior Golf Scoreboard y el sistema AJGA PBE, lo que lo convierte en una oportunidad única para proyectar carreras internacionales.

UN CLUB CON HISTORIA Y COMPROMISO

El Club de Golf México, inaugurado en 1951, ha sido sede de eventos como el Abierto Mexicano de Golf y la Copa Mundial Amateur de 1967. Con más de 7,583 yardas de recorrido y 20,000 árboles, el recinto se destaca por su excelencia deportiva y su compromiso con el medio ambiente.

“Ser la casa de Gaby López nos inspira a seguir formando a nuevas generaciones con responsabilidad social y pasión por el deporte”, comentó Ignacio Ruiz Torres, presidente del consejo de administración del club.