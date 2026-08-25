Obed Vargas está a nada de salir del Atlético de Madrid: ¿Cuál sería su nuevo equipo?

Obed Vargas Obed Vargas estaría a nada de ir a su nuevo hogar para continuar con su carrera. (Mexsport)

Obed Vargas ya no estará en el Atlético de Madrid, toda vez que el equipo busca su salida, pero hay un pretendiente para el jugador mexico-americano, donde podría encajar de forma inmediata.

¿Cuál es el equipo al que llegaría Obed Vargas?

De esta forma, Obed Vargas no seguiría más en el Atlético de Madrid y hay un equipo español que busca sus servicios, pero todo depende de las pretensiones económicas de los colchoneros.

Luego de que el Atlético de Madrid ve factible la salida de Obed Vargas, el equipo del Alavés busca al jugador de ascendencia mexicana, por lo que ya tendrían un pre acuerdo en la mesa para su llegada.

Pero antes de que el Alavés pueda fichar al mexicano, deberán hacer un lugar y pedirlo en calidad de préstamo, ya que lo probarían para ver si es factible la llegada definitiva del mexicano.

El acuerdo aún está en la mesa, pero según ESPN, el Alavés requiere darle salida a Antonio Blanco y una vez que esto suceda, Obed Vargas podría llegar para ocupar un lugar en la plantilla.

¿Qué otros equipos buscan a Obed Vargas?

Otros equipos que buscarían a Obed Vargas serían el Betis, Sevilla, Getafe y Valencia, pero ninguno cerró una oferta formal con el Atlético de Madrid, por lo que el Alavés se ve como el lugar más seguro para llegar.

Antes de este movimiento, Vargas ya no ocupa el número 21 en el Atlético de Madrid, ya que el Cuti Romero ahora lo porta, por lo que la salida del elemento tricolor es más que evidente en el corto plazo.

Obed Vargas llegó al Atlético de Madrid apenas en el invierno pasado, luego de jugar con el Seattle Sounders, apenas jugó 13 encuentros, pero nunca pudo establecerse como un jugador de confianza.

De esta forma, Obed Vargas estaría a punto de estrenar hogar, por lo que espera que sea transferido en breve para ponerse a las órdenes de su nuevo equipo, el Alavés de España.