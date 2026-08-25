Brian Rolapp manda un claro mensaje a los jugadores LIV Golf

CEO del PGA Tour. Brian Rolapp podría complicarles el retorno a los jugadores que abandonaron al PGA Tour por irse a LIV Golf, gira que ahora agoniza (Foto especialñ)

Brian Rolapp, director ejecutivo del PGA Tour, dijo este martes que actualmente no hay planes para un programa que permita a los jugadores de LIV Golf regresar fácilmente al PGA Tour.

Ahora que el futuro de LIV Golf es incierto, Rolapp fue tajante al decir: “Actualmente no hay planes para un Programa de Miembros que Regresan”, como el que se vio a principios de año y del que se benefició Brooks Koepka al volver al PGA Tour desde LIV Golf.

Cuando se le preguntó si los jugadores que compitieron en LIV Golf este año podrían estar en el PGA Tour en 2027, fue cauteloso.

“No hemos tomado ninguna decisión”, dijo. “Hemos mantenido una postura coherente. Cualquiera que esté interesado en llegar al PGA Tour debe demostrar que está libre de sus compromisos contractuales o de cualquier obligación residual que pudiera tener. Brooks ciertamente lo hizo, y hasta ese momento no podíamos considerar nada seriamente. Diría lo mismo en este caso”.

Respeto a las reglas del PGA Tour

Y, para que a nadie se le olvide lo que es el PGA Tour abundó. “El Tour es una organización basada en la afiliación. Tiene reglas... Las reglas solo importan si se hacen cumplir. Por tanto, la rendición de cuentas y la disciplina son esenciales para cualquier organización, y sin duda para la integridad del Tour y del propio deporte... Esos son nuestros principios rectores. Las reglas importan”.

Rolapp destacó la meritocracia del Tour —cómo las plazas se ganan y no se regalan mediante contratos o visualizaciones en YouTube—, enviaba un mensaje inequívoco a Bryson DeChambeau, Jon Rahm y a cualquiera que flote entre los restos del LIV preguntándose cuándo aparecerá una balsa salvavidas llamada Rolapp.

Se reemplazará al actual sistema de playoffs

El director ejecutivo del PGA Tour también anunció un nuevo Tour Championship para reemplazar al actual sistema de playoffs en 2028 con un formato de ‘match play’ en sedes de gran relevancia histórica o interés arquitectónico.

Rolapp también aprovechó para reconocer otra obligación que tiene el Tour, más allá de pagar generosamente a los jugadores por su desempeño en los torneos.

Las organizaciones benéficas que dependen de los eventos del Tour que han vivido en la incertidumbre durante el último año. Tendrán que seguir sin detalles concretos un tiempo más mientras se lleva a cabo una revisión.