¿'Chino’ Huerta al América? Esto sabemos sobre el posible regreso del mexicano a la Liga MX

César CHino Huerta El 'Chino' Huerta tiene un pie fuera del Anderlecht de Bélgica. (Mexsport)

César ‘Chino’ Huerta está con un pie fuera del Anderlecht, el mexicano busca un nuevo hogar, pero hay un gran de la Liga MX que busca los servicios del Seleccionado Nacional y es el América.

¿Por qué el ‘Chino’ Huerta saldría del Anderlecht?

América no ha podido realizar fichajes estelares para el segundo semestre del 2026, pero esperan concretar uno muy pronto y el ‘Chino’ Huerta luce como una gran opción para su regreso a la Liga MX.

Recordemos que el cierre de fichajes de la Liga MX cierra hasta el 11 de septiembre, por lo que la directiva busca un refuerzo más y la figura del ‘Chino’ caería bien en la institución, ya que es un jugador querido por la afición mexicana.

Así también, ‘Chino’ Huerta quien no tiene lugar en el Anderlecht, por lo que el jugador estaría en busca de un nuevo hogar. Uno de los equipos interesados en Mëxico por los servicios del jugador es Cruz Azul, equipo que ya puso una oferta sobre la mesa.

América busca al ‘Chino’ Huerta, ¿Por qué razón?

​‘Chino’ Huerta regresó a Bélgica después de la Copa del Mundo y el Anderlecht no lo tomará en cuenta para la temporad 2026-27, ya que tiene un claro bajón de juego y se recupera al 100 % de una lesión.

La posible llegada del ‘Chino’ Huerta se debe a que las negociaciones por Jamilton Campaz siguen sin avanzar y están en espera de una última respuesta, ya que Rosario Central no deja ir al jugador.

Con esto, el ‘Chino’ Huerta se convierte en una opción para el América, pero el jugador también tiene un ofrecimiento de Cruz Azul, pero la principal razón del mexicano para quedarse en el equipo es jugar en Europa.

Hasta ahora, América suma tres contrataciones para el Torneo Apertura, Óscar Perea, Miguel Ángel Borja y Edwin Cerrillo, por lo que aún tienen espacio para la llegada de nuevos jugadores al equipo.