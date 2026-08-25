¡Lo quieren en Grecia! Olympiacos aumenta su oferta por Edson Álvarez ¿Cuál es la cantidad que ofrecen?

Edson Álvarez La primera cifra que ofreció el Olympiacos por el 'Machín' rondaría los dos millones de euros. (Mexsport)

Edson Álvarez puede salir del West Ham en breve, el mexicano tiene una oferta más que seria con el Olympiacos, por lo que el equipo griego aumentó su oferta por el defensa mexicano.

¿Cuánto ofrece el Olympiacos por el mexicano Edson Álvarez?

Así, Edson Álvarez puede emigrar en breve al Olympiacos, toda vez que el West Ham está decidido a escuchar ofertas y quieren un buen número en la mesa para dejar ir a su estelar a otra parte.

De esta forma, el Olympiacos quiere sí o sí a Edson Álvarez, por lo que los griegos ofrecen 8 millones de euros por su traspaso, una cifra que considerarían más que justa para dejarlo ir.

El Olympiacos necesita un defensa con las características de Edson Álvarez, por esa razón, aumentó considerablemente su oferta ya que ahora no quiere una cesión, sino que pretende ficharlo definitivamente

De acuerdo con el periodista Nikos Kotsis, en el primer intento realizado por el club griego, propiedad del empresario Evangelos Marinakis, la primera cifra que ofrecieron rondaría los dos millones de euros.

¿Por qué busca el Olympiacos a Edson Álvarez?

Pero esta cifra no garantizaba la propiedad entera de Edson Álvarez, ya que estaría a prueba, pero cambiaron de opinión y quieren que esté por un largo tiempo en el equipo.

En adición a esto, el West Ham United recibió una propuesta mucho más tentadora de 8 millones de euros para hacerse con la ficha definitiva del mediocampista, pero lo pondrán a consideración del cuerpo técnico.

Así, el objetivo principal del Olympiacos es Edson Álvarez, ya que el español Bryan Gil, no podrá llegar, por lo que les urge un elemento de gran calidad como Álvarez en la posición.

Otro equipo interesado en Edson Álvarez es la Real Sociedad, equipo que estaba interesada en obtener la cesión del jugador azteca, pero al parecer, el Olýmpiacos ya tiene ventaja.