Erik Lira: Un conjunto de la Ligue 1 quiere al mexicano, ¿Qué equipo es?

Erik Lira Lira no jugó en el último partido de La Máquina, donde Cruz Azul cayó 2-0 ante los Rojinegros del Atlas. (Mexsport)

Erik Lira es uno de los mexicanos que están en la mira de equipos europeos, luego de que Armando González emigrara al futbol del Viejo Continente, ahora, un equipo parisino busca al jugador del Cruz Azul.

¿Qué equipo europeo busca fichar a Erik Lira?

Así es, Erik Lira también podría partir hacia Europa en los próximos días, pero faltan detalles para que su llegada se concrete y los directivos ya trabajan en ello.

Uno de los equipos que sigue a Erik Lira es el AS Mónaco, equipo que busca su fichaje en este verano y todo parece indicar que se puede concretar, sin embargo, falta afinar ciertos detalles económicos.

Además, Lira no jugó en el último partido de los celestes, donde Cruz Azul cayó 2-0 ante los Rojinegros del Atlas y todo parece indicar que al jugador ya lo vendieron al Mónaco.

¿Cuánto pagaría el Mónaco por Erik Lira?

El periodista David Medrano indicó que en los próximos días, Erik Lira partirá rumbo a Francia para jugar en el Mónaco, donde continuará con su carrera como futbolista.

“Lo de Lira a Europa está tan adelantado que el cuerpo técnico de Cruz Azul ya no lo contempla para el juego del fin vs Necaxa porque les han dicho que en 2 o 3 días quedará cerrada la transferencia del volante”, publica en X el periodista de TV Azteca.

De acuerdo con reportes, el futbolista sería vendido en 6 millones de euros y el Mónaco se quedaría con el 80% de su carta, por lo que buscan una compra casi definitiva del jugador.

Por otra parte, el diario L’Equipe indica que el Mónaco busca vender a Folarin Balogun, para poder financiar los traspasos que le faltan para la temporada en al Ligue 1.

Finalmente, Erik Lira está a punto de partir rumbo a Francia, sólo faltan detalles contractuales y de dinero para que otro mexicano diga adiós a la Liga MX.