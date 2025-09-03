Cristiano Ronaldo estará en la reinauguración del Estadio Azteca

Reinauguración. Cristiano Ronaldo, uno de los grandes goleadores de la historia, jugará en el Estadio Azteca (Foto es)

La Federación Mexicana de Futbol cerró un acuerdo con Portugal para inaugurar el renovado Estadio Azteca antes de la Copa del Mundo 2026. El recinto será el único en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas tras las de 1970 y 1986.

Según fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el acuerdo con la Federación Portuguesa ya está cerrado. En las conversaciones también se contempló a España y Bélgica, pero finalmente se eligió a Portugal como rival.

“Queríamos un rival de primer nivel para presentar el estadio al mundo”, señalaron fuentes de la FMF. El atractivo adicional será la presencia de Cristiano Ronaldo en el encuentro histórico.

La llegada de Portugal tiene un valor simbólico. Cristiano, máximo goleador en la historia del futbol mundial, pisará por primera vez suelo mexicano.

Su participación lo unirá a la lista de leyendas que marcaron al Azteca, como Pelé y Diego Armando Maradona, autor de la Mano de Dios y el Gol del Siglo en 1986.

La cita quedará como la primera ocasión en la que CR7 juegue en México, sumando su nombre a la memoria del estadio.