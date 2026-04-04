Cruz Azul cae 2-1 ante el Pachuca en el Cuauhtémoc

Clausura 2026. La Máquina celeste ya suma tres partidos sin ganar. (EFE)

Cruz Azul se olvidó de cómo ganar, perdió una racha de 15 juegos invicto como local, esto luego de su derrota 2-1 ante Pachuca en partido de la jornada 13 del Clausura del futbol mexicano.

El marcador se abrió a los cinco minutos gracias a un error de Andrés Gudiño, pues el portero mexicano le regaló la pelota a Robert Kenedy y el brasileño fusiló con un zurdazo imparable para el 1-0.

Cruz Azul reaccionó antes del descanso, cuando en una acción polémica en la que se pedía fuera de juego, el balón le quedó servido a Christian Ebere y el nigeriano marcó su primer gol en la Liga MX con un izquierdazo que rasuró la cabeza de Carlos Moreno.

En la segunda parte los Tuzos sorprendieron de nueva cuenta, ya que al 57′, otra vez Robert Kenedy se quitó de encima a tres hombres y de fuera del área mandó un bombazo de zurda que se coló cerca del ángulo pese al vuelo de Gudiño.

Ahora Cruz Azul se queda en la segunda posición con 27 puntos, pero si Chivas gana el domingo se despegará a seis unidades de distancia. Pachuca por ahora es cuarto con 25 unidades.

Querétaro quita el invicto a Toluca

El Querétaro sorprendió con su victoria de 1-0 sobre el campeón Toluca, equipo al que le quitó el invicto. El tanto de la victoria lo marcó Alí Ávila.

Con el resultado, el Querétaro llegó a 11 puntos que le permitieron ascender de la penúltima posición al escalón 16, mientras que el Toluca se quedó en el tercer puesto con 26 unidades.

Los Diablos dominaron el primer tiempo liderados por los argentinos Franco Romero y Nicolás Castro, quienes surtieron de balones al portugués Paulinho, que no estuvo fino en la definición.

En la segunda mitad el Querétaro, que entrena el chileno Esteban González, tomó el control, comandado por el ecuatoriano Jhojan Julio, y bombardeó la portería de Luis García.

La insistencia le dio su premio al 75 en una jugada en la que Julio quedó sólo y disparó franco, el guardameta Luis García rechazó, Julio recuperó y cedió a Alí Ávila, quien con puerta abierta empujó el balón para el 1-0.

San Luis gana al Monterrey

En otro partido, el San Luis superó 1-2 al Monterrey, donde juega el español Sergio Canales.

El serbio Uros Durdevic puso en ventaja a los Rayados; por San Luis igualó el brasileño-italiano Joao Pedro, quien llegó a 11 goles para confirmarse como máximo anotador del Clausura, y David Rodríguez anotó el tanto del triunfo en el tiempo agregado.

El San Luis y el Monterrey tienen 14 puntos cada uno, se ubican en la duodécima y decimotercera posición, de manera respectiva, permanecen fuera de los primeros ocho que clasifican a la fase final.

La decimotercera jornada arrancó el viernes pasado con la victoria del Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, por 1-0 sobre Tigres UANL, del argentino Ángel Correa, que acumulan tres partidos sin ganar.

El mismo día el Necaxa se impuso 2-1 al Mazatlán y el Puebla empató 1-1 con los Bravos FC.