Felix Auger llega a semifinales del US Open al eliminar a De Miñaur

US Open 2025. Felix Auger Aliassime celebra su victoria ante el australiano Alex de Miñaur tras el partido de los cuartos de final. (JOHN G. MABANGLO/EFE)

El canadiense Felix Auger-Aliassime (27º del ranking ATP) eliminó a Alex De Miñaur (8º) y alcanzó por segunda vez las semifinales del US Open 2025 después de un maratónico partido de más de cuatro horas por 4-6, 7-6 (7), 7-5 y 7-6 (4).

Su próximo rival en semifinales saldrá del vencedor entre el italiano Jannik Sinner (1º) y el italiano Lorenzo Musetti (10º).

El canadiense de 25 años ya había mostrado un gran nivel para superar a otros dos tenistas con mejor clasificación: en tercera ronda sacó del torneo al alemán Alexander Zverev, 3º del ranking, y en octavos dio cuenta del ruso Andrey Rublev (15º).

Auger-Aliassime vuelve a estar entre los cuatro mejores del Abierto de Estados Unidos como sucedió en 2021, cuando no pudo acceder a la final al caer en tres sets frente al ruso Daniil Medvedev.

En el Arthur Ashe Stadium, el partido estuvo cargado de tensiones y malas decisiones en ambos tenistas para cerrar los puntos. Mientras el canadiense cometió 43 errores no forzados, el australiano hizo 50 y lograron empatar en las dobles faltas, con 11 por cada lado. La enorme paridad se evidenció en el segundo set, que necesitó de casi 1 hora y media de juego.

Por el lado de De Miñaur, su récord en cuartos de final de Grand Slam queda en 0-6, tres de ellos en Nueva York. A pesar de haber ganado 28 partidos en pista dura en 2025, la mayor cantidad entre todos los jugadores del circuito, no logró superar esta barrera.

El canadiense lidera ahora 4-2 en el historial directo contra De Miñaur, aunque 3-1 en encuentros en el circuito ATP. La única victoria del australiano fue en Roma 2024, mientras que Auger-Aliassime se impuso anteriormente en Cincinnati 2022 y la final de la Copa Davis de ese mismo año.