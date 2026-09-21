¡Tres al hilo! Pumas CU hunde el colmillo en los Borregos del Tec Campus Puebla

En lo que representa la tercera victoria consecutiva del representativo de futbol americano de la Universidad Nacional, los Pumas de Ciudad Universitaria vencieron al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Puebla (Iván Guevara Ramírez)

En lo que representa la tercera victoria consecutiva del representativo de futbol americano de la Universidad Nacional, los Pumas de Ciudad Universitaria vencieron al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Puebla al asestar 39 puntos en la pizarra sobre los 25 que lograron anotarse los Borregos.

Bajo los reflectores del Estadio Olímpico Universitario, los visitantes abrieron el marcador vía aérea al conectar Edson Rincón, mariscal de campo, con receptor abierto, Patricio Camarena. Tras el extra bueno del pateador, Michael Lax, el marcador se colocó en el 0-7 para sacar de un incómodo letargo a los unamitas.

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La respuesta de los pumas llegó certera tras el poderoso acarreo de Julio Hernández, corredor de poder que elevó la pizarra del Olímpico 6-7 luego del punto extra fallido de Emiliano Zamora.

El Pedregal retumbó poco después con la carrera de Manlio Fabio Hernández, alumno de la Facultad de Economía, que ingresó a la zona de puntos de manera quirúrgica en un acarreo por el centro. Punto extra fino y balanceado de Emiliano Zamora para el 13-7.

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Kin Villafuerte amplió la ventaja puma frente a los Borregos del Tec campus Puebla, las manos firmes del receptor anotaron en el segundo cuarto y el extra de Zamora, impuso el 20 a 7 en los cartones parciales.

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Los del Tec acortaron la ventaja de la UNAM y dilataron las sumas del marcador hacia el 20-10, pero los felinos liberaron al corredor de poder, Alan Andrés Mariano, de la Facultad de Odontología, quien recibió el ovoide en un pase de Leonardo Garza, directo en la cabecera del contrario. Un extra más que no fue exitoso rindió un 26-10 previo a la mitad del encuentro.

En la segunda mitad los poblanos lanzaron un pase a Mariano Flores, en un envío lateral de Edson Rincón, que tras el extra bueno de Michael Lax avaló el 26-17.

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Hacia el último cuarto, el corredor Hussein Santillán no decepcionó y se anotó un par de goyas al llevar las acciones a un 32-17.

Puebla cerró altivo la jornada tres de su escuadra con un touchdown de Patricio Hernández, quien se escurrió entre las diagonales tras el pase de Edson Rincón. La conversión de dos puntos de Emilio Lozada, afianzó el 32-25.

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Fue Jahdiel Ponce, quien sentenció el triunfo de Pumas CU, el receptor puso su nombre al sello triunfal de la Ciudad Universitaria y firmó el epitafio del Tecnológico en el césped olímpico. 39-25 la marca final.

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