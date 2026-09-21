Ravens vs Cowboys no se moverá de Brasil: Jerry Jones niega posibilidades de cambio de sede para el partido de la semana 3 en la NFL

NFL Brasil El partido entre Cowboys y Ravens no será cancelado. (NFL Brasil)

El partido de la NFL en Río de Janeiro no será cancelado. Había preocupación de muchos aficionados de que esto sería el caso debido a condiciones de la cancha.

NFL Brasil 2026: ¿Qué dijo la liga sobre cancelar el juego?

El partido entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens en Brasil está a la vuelta. El duelo está programado el próximo para el 27 de septiembre y se jugará en el emblemático Estadio Maracanã de Río de Janeiro.

La semana pasada se reportó que el partido corría peligro debido a las condiciones de la cancha. Varios futbolistas que usan la cancha con frecuencia expresaron descontento sobre el estado del campo. Esto llevó a especulación de que sucedería algo similar a cuando cancelaron el juego oficial de la NFL en México durante la temporada de 2018.

Sin embargo, Stephen Jones, uno de los dueños de los Cowboys, no se muestra consternado por que el juego sea cancelado. Dijo conocer bien cómo trabaja la liga, por lo que si existiera la posibilidad de que el partido cambiara de sede ya lo sabría para este punto. “No estoy preocupado porque la liga ha dicho que sigue a toda marcha. Si hubiera algo de que preocuparse en verdad, ya se hubieran hecho planes de contingencia”, comentó el directivo.

Por su parte, el encargado de la NFL de supervisar las canchas, Nick Pappas, dijo que mientras que ciertas condiciones climáticas pueden resultar en un reto para que la liga lleve a cabo el partido, pero no se trata de nada que pueda resultar en su cancelación. “Lo que hemos visto en Río es una precipitación considerable, una cantidad de lluvia récord en las útlimas seis semanas. Obviamente eso resulta en un reto desde una perspectiva administrativa, pero no es nada que no seamos capaces de arreglar”, aclaró el supervisor.