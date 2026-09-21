Fecha FIFA septiembre 2026: ¿Qué días se jugará y por qué durará dos semanas?

Fecha FIFA México disputará sus primeros partidos con Rafael Márquez como entrenador, mientras que Messi se despedirá de la Selección Argentina con un partido de homenaje.

Tras este fin de semana, el futbol de clubes tendrá que esperar por la primera Fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo FIFA 2026. Las selecciones nacionales regresan a la acción, ahora con España estrenando su insignia de vigentes campeones del mundo. Sin embargo, el parón de esta ocasión será más largo de lo acostumbrado, con dos semanas de pausa en vez una como normalmente ocurre.

¿Qué días será la Fecha FIFA de Septiembre?

Tal como se anunció previamente, la primera Fecha FIFA después de la Copa del Mundo se realizará este mes de septiembre, por lo que las ligas se ponen en pausa para que sus mejores jugadores representen a sus respectivas selecciones nacionales. En esta ventana, tendremos partidos de UEFA Nations League, juegos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones, CONCACAF Nations League y algunos enfrentamientos amistosos.

En esta ocasión, los enfrentamientos internacionales de selecciones de esta Fecha FIFA serán desde este miércoles 23 de septiembre y hasta el próximo 6 de octubre, lo que significa que serán dos semanas en las que las selecciones estén disputando hasta cuatro partidos internacionales.

¿Por qué la Fecha FIFA de septiembre durará dos semanas?

La Fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026 será más larga de lo habitual porque FIFA modificó desde este año el calendario internacional masculino. En lugar de tener dos ventanas separadas de nueve días en septiembre y octubre, ambas fueron fusionadas en una sola ventana de 16 días, del 21 de septiembre al 6 de octubre, durante la cual una selección puede disputar hasta cuatro partidos.

Esto significa que no todas las selecciones jugarán exactamente cuatro encuentros: depende de la competencia en la que participen. En Europa, por ejemplo, las selecciones de las Ligas A, B y C de la UEFA Nations League disputarán cuatro partidos en esta ventana, mientras que las de la Liga D también tienen cuatro programados.

¿Cuáles son los partidos más esperados de esta Fecha FIFA de septiembre y octubre 2026?

Para esta ventana internacional de partido, la Selección Mexicana estará iniciando oficialmente la era de Rafael Márquez como entrenador del primer equipo. ‘El Kaiser’ y su cuerpo técnico debutarán tras la salida de Javier Aguirre este próximo sábado 26 de septiembre ante Colombia en enfrentamiento amistoso.

Además, también veremos el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. Después de la derrota en la final de la Copa del Mundo ante España, el delantero argentino de 39 años anunció su retiro oficial del equipo nacional. Ahora, recibirá una última convocatoria y un homenaje para ‘La Pulga’ el martes 6 de octubre en la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires.

También, los vigentes campeones del mundo estarán estrenándose como los reyes del futbol internacional este próximo sábado 26 de septiembre, donde enfrentarán a Inglaterra en partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El cuadro ibérico tendrá su primera prueba tras conquistar el certamen en Nueva York el pasado 19 de julio.