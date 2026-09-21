Giants vs Rams: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido de la NFL

Giants vs Rams Los Rams estarán en caza para recibir a los New York Giants, que buscan un sorpresivo inicio de 2-0 en esta temporada de NFL.

La segunda semana de la temporada de NFL cierra con el partido estelar de este lunes por la noche. Los Angeles Rams reciben a los New York Giants en un duelo que podría cimbrar la Conferencia Nacional. El cuadro angelino tuvo un debut decepcionante en Australia y ahora regresa a casa para buscar demostrar que efectivamente son candidatos al Super Bowl. Por su pare, los ‘Hombres G’ ya sorprendieron a propios y extraños en la semana 1 y esta es su oportunidad de demostrar que no fue ninguna coincidencia y que tienen lo necesario para ir en busca de los Playoffs.

Después del domingo de futbol americano, llegan las luces estelares del ‘Monday Night’. Seattle, San Francisco, Buffalo, Bengals y Chiefs ya lograron su segunda victoria de la campaña, posicionándose rápidamente como serios candidatos a llegar al Super Bowl todavía temprano en la temporada. Los Rams buscaban tener esa denominación previo al inicio de la campaña, por lo que no pueden permitirse un segunda descalabro consecutivo, especialmente con la división oeste tan competitiva como hasta el momento.

Pronóstico del Giants vs Rams | NFL, Semana 2

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades aparecen de la siguiente manera:

Triunfo de Los Angeles Rams: 74%

Triunfo de los New York Giants: 26%

Previa del Giants vs Rams | NFL, Semana 2

Ambas franquicias vienen de tener resultados sorpresivos en la primera semana y esta noche podría ocurrir de nuevo. Los Rams cayeron en el primer partido de la historia de la NFL en Australia ante uno de sus más acérrimos rivales divisionales. Por si fuera poco, también perdieron al jugador defensivo del año pasado, Myles Garrett, debido a una lesión que lo dejará fuera al menos 4 semanas.

En contra parte, los Giants iniciaron con el pie derecho la era de John Harbaugh con un triunfo ante los Dallas Cowboys. Una victoria esta noche los pondría como líderes de su división, algo que tenía múltiples años sin ocurrir. El cuadro de ‘La Gran Manzana’ tiene una oportunidad importante de mandar un mensaje al resto de la liga en horario estelar.

Los Rams tienen una racha de cuatro victorias consecutivas en contra de los Giants. Su triunfo más reciente fue en diciembre de 2023 cuando se impusieron en la cancha del MetLife Stadium con marcador de 26-25.

Posibles claves del Giants vs Rams | NFL, Semana 2

El equipo neoyorquino mostró una cara completamente distinta a la de la temporada pasada con una ofensiva impredecible y que logró mover el ovoide, principalmente de forma terrestre con Cam Skattebo y Jaxson Dart. La improvisación de sus jóvenes elementos logró ser muy efectiva. Sin embargo, en esta ocasión enfrentarán a una defensiva mucho más estructurada y establecida que la de los Cowboys.

Por esto, las conversiones en tercera oportunidad para mantener a la ofensiva en el campo y no ceder intercambios de balón serán fundamentales para que puedan aspirar a un resultado favorable.

En el lado defensivo del balón, está aún la duda de si jugará Puka Nacua, quien viene con molestias físicas. En caso de que el receptor hawaiano no juegue, será una preocupación menos y podrían tener una rotación más efectiva de sus esquineros para quitarle opciones a Mathew Stafford

Por el lado de los Rams, las lesiones han comenzado ya a afectar. Sin embargo, la experiencia de su Quaterback y de su head coach serán fundamentales para hacer puntos ante una defensiva que sufrió contra Dak Prescott y compañía la semana pasada, lo que generó múltiples castigos de la defensa de Giants.

En la parte defensiva, será fundamental que logren hacer que Dart se quede en la bolsa de protección y no lo dejen escapar tan fácilmente. El quarterback logró causar estragos acarreando el ovoide, por lo que dejarlo detrás de la línea será importante para la escuadra angelina.