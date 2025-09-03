Héctor Rodríguez y Eugenio Martínez lideran el Gaby López Open

Club de Golf México. Héctor Alexandre Rodríguez es uno de los dos líderes en el torneo Gaby López Open. (Foto especial)

Los golfistas Eugenio Martínez Villegas (Club de Golf La Hacienda) y Héctor Alexandre Rodríguez (Club de Golf Vallescondido) cerraron empatados en la cima, tras la segunda ronda en el torneo Gaby López Open con acumulado de 142 golpes (2-bajo-par).

Ambos tuvieron que madrugar para terminar los primeros 18 hoyos y después iniciar su segunda ronda. “Fue un día muy largo, muy cansado, pero el campo ha estado en muy buenas condiciones”, comentó Martínez Villegas, de 17 años, tras firmar una segunda ronda de 69 (-3) golpes sin errores y con tres birdies. “Se me fueron muchos birdies antes de acabar el día, pero esperemos que caigan este jueves”.

Rodríguez (16), quien disputó 30 hoyos en total (12 pendientes de la primera ronda y los 18 de la segunda), destacó su manejo mental: “Jugué muy bien y me gustó mucho mi desempeño. Le pegué muy bien a los fierros, pero lo más importante fue controlar la ansiedad en el campo. Terminé agotado, pero ya estoy listo para mañana”.

Ambos coincidieron en que JUNGLE representa una herramienta clave para el crecimiento de los golfistas juveniles. “Antes no llevaba estadísticas, y ahora me doy cuenta de lo mucho que ayudan para identificar áreas de mejora”, explicó Martínez.

Rodríguez agregó: “Es una plataforma muy padre, porque puedes ver tu desempeño en una aplicación y aprender más de tu propio juego”.

Contenta con el torneo. Miah Rivas, jugadora del Atlas Country Club, es la líder femenil provisional. (Foto especial)

En la rama femenil, Miah Joss Rivas Béjar (Atlas Country Club) tomó el liderato momentáneo con -2 golpes. “Me he enfocado mucho en el putt; con las condiciones de los greens, esa parte ha sido decisiva. Es de los mejores torneos a los que he asistido, sobre todo por todas las actividades que han organizado”, señaló la jugadora de 17 años y a quien le faltó completar el back-nine.

Sin embargo, la segunda ronda no pudo completarse en ambas categorías: una nueva suspensión por tormenta eléctrica y, más tarde, la falta de luz natural, obligaron a detener la competencia.

Este jueves, en punto de las 7:00 horas, las y los jugadores reanudarán sus vueltas.

Durante la suspensión, los jóvenes golfistas disfrutaron de torneos de ping pong y futbolito, además de contar con un cuarto de fisioterapia para atender su recuperación física.

El Gaby López Open presentado por Esmark se consolida como una de las competencias juveniles más importantes de la región, gracias a la colaboración con la Federación Mexicana de Golf (FMG). El torneo reparte puntos para el World Amateur Golf Ranking

(WAGR), así como para el Junior Golf Scoreboard, Junior Golf Hub y el sistema Performance Based Entry (PBE) de la AJGA.

La campeona y el campeón recibirán un trofeo entregado por la propia anfitriona, Gaby López, mientras que los tres primeros lugares de cada rama obtendrán medallas.

Además, los campeones recibirán estatus “full exempt” al AJGA PBE, fortaleciendo sus oportunidades en el camino hacia el golf universitario y profesional.