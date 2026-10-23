Vincent Kompany es hospitalizado de emergencia tras desplomarse en entrenamiento ¿Qué se sabe de la salud del entrenador del Bayern Múnich? (@fcbayern)

El día de hoy se ha informado que el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ha sido trasladado de emergencia tras desplomarse en el entrenamiento del equipo. Aunque se reportó que un helicóptero había aterrizado en las instalaciones del club en la calle Sabern Strasse, el entrenador fue llevado en ambulancia a un hospital acompañado de un médico de urgencias.

¿Qué se sabe sobre la salud del entrenador del Bayern Múnich?

La tarde de este viernes en Alemania, Vincent Kompany se desplomó en un entrenamiento, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital para brindarle la atención médica adecuada y hacerle exámenes correspondientes. Previamente, se había informado que un helicóptero había aterrizado en el campo de entrenamiento.

De acuerdo a distintos reportes, el entrenador del Bayern City ya había presentado dolores en las piernas antes del partido contra el Arsenal, debido a un virus que contrajo la semana pasada, que también le ocasionó problemas en la cadera.

¿Qué causó el desmayo de Vincent Kompany y qué ha dicho el Bayern Múnich sobre su entrenador?

Hasta el momento no se sabe la causa oficial del desplome, ni qué virus habría contraído; sin embargo, desde la victoria del Bayern sobre el RB Leipzig, se había informado que Vincent Kompany había tenido que reposar durante el descanso y tras la finalización del partido, ya que su infección le habría provocado complicaciones en un tejido cicatricial antiguo, lo que dificultaba que hiciera movimientos básicos.

Aunque todavía no hay una causa oficial del desplome de Vincent Kompany, el Bayern Múnich, mediante un comunicado, ha confirmado que el entrenador se encontraba en el entrenamiento del FC Bayern Amateure cuando sufrió un colapso; ante esto, han informado que el entrenador está siendo sometido a un examen médico exhaustivo, por lo que permanecerá bajo supervisión médica.

Max Eberls, director general del deportivo, ha declarado que, hasta el momento de su recuperación, el cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y de la actividad competitiva. “La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad”; también ha aclarado que el entrenador dispondrá de todo el tiempo necesario para su mejora.