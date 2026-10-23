Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 14 | Apertura 2026

Ya sólo le quedan cuatro jornadas a la fase regular del Apertura 2026 en el futbol mexicano. La carrera por los puestos de liguilla se cierra con la mayoría de los equipos todavía en la lucha por hacerse de un lugar en la disputa del campeonato. En el duelo estelar de este fin de semana, Matías Almeyda se reencuentra con Chivas, pero ahora dirigiendo a Rayados con los rojiblancos buscando el liderato general y los regios en busca de seguir escalando. También, tendremos un duelo felino entre Pumas y Tigres. El perdedor de este partido quedará prácticamente sentenciado a la eliminación y el empate no le sirve a ninguno.

Partidos, fechas y horarios de Liga MX | Apertura 2026, Jornada 14

Liga MX | Apertura 2026 Chivas y Monterrey tendrán el partido estelar de la fecha 14 del torneo en el futbol mexicano este fin de semana.

Necaxa vs FC Juárez | viernes 23 de octubre (19:00 horas)

Los dos últimos equipos de la clasificación se enfrentan para abrir la actividad del futbol mexicano. Rayos vive una racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria y están prácticamente eliminados. En frente, los Bravos marchan como la peor ofensiva y la peor defensiva. Los fronterizos suman apenas cuatro puntos y su consiguen al menos un empate más en este cierre de torneo, estarían igualando la marca de menor cantidad de puntos obtenidos en la historia de un torneo corto en el futbol mexicano.

Atlante vs Atlético de San Luis | viernes 23 de octubre (21:00 horas)

El regreso a primera división no ha sido como se esperaba para los ‘Potros de Hierro’. Atlante sigue teniendo problemas para sumar puntos y se encuentra prácticamente sin margen de error para esta recta final del torneo si es que todavía aspiran a quedarse con uno de los ocho primeros puestos de la tabla. De igual forma, San Luis ha sido víctima de su propia irregularidad y si no cierran fuerte el torneo, se despedirán de nueva cuenta de los puestos de clasificación.

León vs Toluca | sábado 24 de octubre (17:00 horas)

‘La Fiera’ sigue subiendo puestos en la clasificación general en las semanas recientes. Los esmeraldas han superado su incierto inicio de campaña y una victoria los consolidaría dentro de los ocho mejores y los acercaría a los primeros puestos. Mientras tanto, ‘Diablos’ se encuentra en un bache que los ha alejado del liderato general y no quieren seguir descendiendo en la tabla para llegar con fuerza a liguilla.

Monterrey vs Chivas | sábado 24 de octubre (19:00 horas)

Para el partido estelar, veremos el esperado reencuentro de Matías Almeyda con Chivas. El último entrenador que hizo campeón al Guadalajara ahora está con ‘La Pandilla’ buscando hacerse de un lugar en la liguilla y pelear por el campeonato. Los tapatíos tienen la oportunidad de colocarse a un punto del América de forma provisional en caso de ganar este partido, por lo que es vital para ellos quedarse con los tres puntos.

Pumas vs Tigres | sábado 24 de octubre (19:00 horas)

Este partido albergará el homenaje a Hugo Sánchez tras cincuenta años de su debut con Universidad Nacional. ‘El Pentapichichi’ recibirá honores en la cancha del Olímpico Universitario mientras Pumas y Tigres se disputan los tres puntos en su carrera por llegar a liguilla. Los aurizules vienen de sufrir otra expulsión en semanas consecutivas y necesitan aprovechar la localía. Los de la UANL están muy cerca de quedarse sin postemporada por primera en esta década si no logran salir de la capital con la victoria-

Atlas vs Puebla | domingo 25 de octubre (17:00 horas)

Los rojinegros vienen de sufrir una dolorosa derrota en casa a media semana y ahora tienen una nueva oportunidad de reivindicarse frente a su gente. ‘La Franja’ comenzaba a ilusionar a su afición hace algunas semanas, pero después de cinco partidos seguidos sin ganar, el cuadro camotero ha ido perdido lugares en la clasificación general y ya se encuentra lejos de los puestos de liguilla.

Querétaro vs Cruz Azul | domingo 25 de octubre (19:00 horas)

Las cosas cambian muy rápido en la Liga MX y Querétaro pasó de tercer a octavo lugar en solo unos días. Gallos Blancos necesita regresar a la senda del triunfo si no quiere comprometer su lugar en la liguilla. Por su parte, los actuales campeones han tenido partidos brillantes, pero también algunos donde han dejado mucho que desear, por lo que su afición nunca está segura de qué versión del equipo verá. Sin embargo, se encuentran todavía en el tercer puesto y están muy cerca de asegurar su lugar dentro de los ocho mejores.

América vs Pachuca | domingo 25 de octubre (19:05 horas)

A pesar de tener un partido menos, América se mantiene como el líder general de la clasificación general. Un triunfo más y los azulcremas habrán asegurado su lugar en liguilla matemáticamente, pero quieren hacerlo como los número 1. Guillermo Almada estará enfrentando a su ex equipo, los Tuzos, con quienes salió campeón de Liga MX y de Concacaf Champions Cup en años pasados, pero que esta temporada se encuentran dentro de la parte baja de la clasificación.

Tijuana vs Santos Laguna | domingo 25 de octubre (21:10 horas)

Xolos ha tenido un semestre irregular, pero las posibilidades de entrar a la liguilla se mantienen con vida. El cuadro fronterizo quiere aprovechar a Gilberto Mora antes de que emigre al futbol europeo. En frente, los ‘Guerreros’ suman ya seis victorias consecutivas. El ‘Color Esperanza’ está más vivo que nunca en el equipo de Aleco Irarragorri, quien se encuentra viviendo la mejor racha de su historia y que sueña con ser campeón del futbol mexicano una vez más en “Año Avenger”.