Serie Mundial 2026: ¿Por qué Jake Woodford será campeón de la MLB sin importar quién gane entre Brewers y Rays?

Jake Woodford El lanzador arrancó el año con los Brewers y lo terminará con los Rays, contendientes del Clásico de Otoño 2026.

Este viernes 23 de octubre arrancará la Serie Mundial de Beisbol 2026 con una edición histórica que enfrentará a Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays, dos equipos que disputarían su primer título del también llamado Clásico de Otoño.

Sin embargo, ésa no es la única singularidad que este duelo traerá consigo, ya que la trayectoria de este año del lanzador Jake Woodford le ha asegurado un anillo de campeón sin importar qué conjunto se lleve la victoria, e incluso, sin siquiera jugar un sólo partido de playoffs.

¿Quién es Jake Woodford y por qué es campeón de la Serie Mundial 2026 sin jugar?

El beisbol no sólo destaca por ser llamado el Rey de los Deportes ni por causar complicaciones hasta para el aclamado Albert Einstein, sino que también cuenta con uno de los manuales más extensos de reglas y aclaraciones que cubre los sucesos más impensables del juego; e incluso entre los clubes y la organización de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), existen normas y tradiciones que dan una que otra sorpresa cada año.

Una de ellas, hoy en el centro de la conversación gracias al pitcher derecho Jake Woodford, es la costumbre del beisbol profesional esatadounidense que otorga anillos de campeón a jugadores, entrenadores y miembros de la organización que ayudaron al equipo durante la campaña, independientemente si estos elementos ya no forman parte del roster al llegar la postemporada.

Regardless of the outcome, one player has already won a World Series ring. Jake Woodford pitched 23.1 innings for the Brewers this year, got DFA's and later signed with the Rays, pitching 1.1 innings late in the year https://t.co/osNur1mDYd — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) October 20, 2026

Woodford, nacido el 28 de octubre de 1996 en St. Petersburg, Florida —casa de los Tampa Bay Rays—, es un lanzador derecho de las Grandes Ligas que fue elegido por los St. Louis Cardinals en la primera ronda del draft de la MLB de 2015.

A lo largo de su trayectoria en el beisbol profesional estadounidense, ha vestido los colores de varias organizaciones como los Chicago White Sox, Arizona Diamondbacks y Chicago Cubs, siendo su paso por Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays este 2026 de especial interés para los fanáticos y fanáticas de la MLB al tratarse de una insólita coincidencia que le asegurará un anillo de campeón de la Serie Mundial sin importar qué equipo reclame el título.

El lanzador relevista arrancó el año con los Brewers, donde dejó una efectividad de 6.94 en 23.1 entradas tras 16 apariciones durante el inicio de la temporada regular. Al ser liberado, tuvo un breve paso con los Chicago Cubs, antes de caer en el terreno de los Rays; con el campeón de la Liga Americana, Woodford tuvo una aparición el 24 de septiembre en la que permitió tres carreras.

Debido a ello, a pesar de que el lanzador originario de Florida no forme parte del roster de Tampa Bay Rays en la Serie Mundial 2026, Jake Woodford aún podría llevarse su anillo de campeón si la organización del equipo triunfador así lo decide.

Juego 1 Brewers vs Rays de la Serie Mundial 2026: a qué hora y dónde ver desde México

El Clásico de Otoño se pondrá oficialmente en marcha este viernes 23 de octubre en terreno de los Cerveceros, el American Field Family de Milwaukee, con un horario programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Las opciones para seguir la transmisión en vivo del primer enfrentamiento de una contienda histórica, son las siguientes:

Televisión abierta: Canal 9.

Canal 9. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: FOX One, Disney+ Premium, ViX y MLB TV.

El evento deportivo también estará acompañado de un avance exclusivo de Avengers: Doomsday, anunciado por la MLB el día de ayer a través de su cuenta oficial en redes sociales.