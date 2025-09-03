🏈 Kick off de la NFL 2025: Hurts defiende el título y Rodgers debuta con Steelers

KICK OFF. Se acabó la sequía.

La NFL abre su telón este jueves 4 de septiembre con una jornada cargada de emociones, rivalidades históricas y estrenos esperados. El partido inaugural enfrentará a los Philadelphia Eagles, actuales campeones del Super Bowl LIX, contra los Dallas Cowboys, en un duelo que promete marcar el tono de la temporada.

El mariscal de campo Jalen Hurts, MVP del Super Bowl, liderará a los Eagles en su intento por construir una dinastía dominante, mientras que los Cowboys llegan debilitados tras la salida de su estrella defensiva Micah Parsons, quien no renovó contrato y ahora juega para los Green Bay Packers.

RODGERS, NUEVO LÍDER DE LOS STEELERS

El domingo 7, todas las miradas estarán puestas en el debut de Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers, enfrentando a su exequipo, los New York Jets, ahora liderados por Justin Fields. A sus 42 años, Rodgers busca llevar a los Steelers de regreso al Super Bowl, algo que no logran desde 2011.

HERBERT Y MAHOMES VIAJAN A BRASIL

Otro duelo destacado será el que se jugará el viernes 5 en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil, entre los Los Angeles Chargers de Justin Herbert y los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, en el primer partido oficial de temporada regular disputado en Sudamérica.

RIVALIDADES CLÁSICAS

En Green Bay, los Packers recibirán a los Detroit Lions en una de las rivalidades más antiguas de la NFL, que data de 1930. Con la incorporación de Micah Parsons, los Packers se perfilan como favoritos en la Conferencia Nacional.

CANDIDATOS AL SUPER BOWL LX

Otros partidos imperdibles incluyen el choque entre los Buffalo Bills de Josh Allen y los Baltimore Ravens de Lamar Jackson, ambos candidatos al Super Bowl LX por la Conferencia Americana, y el clásico divisional entre los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks.

📅 Semana 1 NFL 2025 (Hora de Ciudad de México)

Jueves 4 de septiembre

🦅 Eagles vs Cowboys — 7:20 PM

Viernes 5 de septiembre

⚡ Chargers vs Chiefs (São Paulo) — 6:00 PM

Domingo 7 de septiembre

🐦 Falcons vs Buccaneers — 11:00 AM

— 🐶 Browns vs Bengals — 11:00 AM

— 🐎 Colts vs Dolphins — 11:00 AM

— 🏴‍☠️ Patriots vs Raiders — 11:00 AM

— ⚜️ Saints vs Cardinals — 11:00 AM

— 🛩️ Jets vs Steelers — 2:25 PM

— 🪖 Commanders vs Giants — 2:25 PM

— 🐆 Jaguars vs Panthers — 2:25 PM

— 🐴 Broncos vs Titans — 2:25 PM

— 🐦 Seahawks vs 49ers — 2:25 PM

— 🧀 Packers vs Lions — 2:25 PM

— 🐏 Rams vs Texans — 2:25 PM

— 🦬 Bills vs Ravens — 2:25 PM

Lunes 8 de septiembre