Rory McIlroy pondrá en práctica ejemplo de Novak Djokovic

Preventivo. Rory McIlroy espera que una multitud hostil y partidista los reciba en Estados Unidos cuando se juegue la Ryder Cup.

Rory McIlroy observó cómo Novak Djokovic manejó a los espectadores ruidosos durante una victoria en el Abierto de Estados Unidos y está listo para seguir el ejemplo de la estrella del tenis en la Ryder Cup que se celebrará en Estados Unidos este mes.

Se espera que una multitud hostil y partidista reciba a McIlroy y al equipo europeo en Bethpage Black para los partidos del 26 al 28 de septiembre, mientras los estadounidenses buscan recuperar la copa dos años después de perder en Roma.

Djokovic tuvo que lidiar con un ambiente similar durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos contra el favorito local Taylor Fritz y lo manejó bien, incluso lanzando besos en un momento a los fanáticos que estaban en su contra.

A McIlroy le gustó lo que vio de Djokovic, quien dio un discurso motivacional a los golfistas europeos en su sala de equipo antes de la victoria en la Ryder Cup 2023 sobre cómo manejar momentos de alta presión.

Aprender de ‘Nole’ a manejar la presión

“Ha sido el mejor en manejar eso”, afirmó McIlroy este miércoles en el Abierto de Irlanda, que se lleva a cabo en The K Club, el lugar de la Ryder Cup de 2006, esta semana. “Ha tenido que lidiar con eso toda su vida, ya sea jugando contra un estadounidense en Nueva York o jugando contra Roger (Federer) o Rafa (Nadal).

Estrategia. Novak Djokovic lanza besos para manejar la presión en un partido ríspido. (Foto especial)

“Vino y nos habló un poco sobre eso la última vez en Roma. Así que tal vez tomar una hoja de su libro y canalizar esa energía de la manera correcta. Pero de nuevo, todo lo que podemos hacer es controlar nuestra reacción y nuestras emociones al respecto. Creo que cuanto menos juguemos con eso, mejor será para nosotros.”

La experiencia de Roma debería ser útil en Bethpage para un equipo europeo —dado a conocer el lunes— que muestra solo un cambio en dos años, con Rasmus Hojgaard clasificándose automáticamente para ser el único novato en la lista de 12 hombres.

Reconoce calidad del equipo de EU

McIlroy, quien competirá en su octava Ryder Cup, usó a Robert MacIntyre —un novato en Roma y ahora un contendiente regular para eventos en el PGA Tour— como ejemplo para respaldar su creencia de que “prácticamente todos los jugadores del equipo son más competentes de lo que eran hace dos años”. El norirlandés cree que Europa tiene una “maravillosa oportunidad” de ganar una Ryder Cup fuera de casa por primera vez desde 2012.

“Tienen un equipo muy fuerte”, dijo McIlroy sobre los estadounidenses. “Van a tener una multitud bastante ruidosa de su lado y en un campo de golf que muchos de ellos conocen bastante bien por torneos anteriores allí.

“Así que no se equivoquen, sabemos que estamos enfrentándonos a un gran desafío y sabemos que tenemos una tarea difícil en nuestras manos, pero me encanta el equipo que Luke ha reunido