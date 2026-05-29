Song Yadong vs Deiveson Figuereido: horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo la pelea de UFC (yadongsong - samcasttroo)

La UFC aterriza en Macao con una función que promete mover el panorama de la división de peso gallo. El combate estelar enfrentará a Song Yadong contra Deiveson Figueiredo, dos peleadores que buscan acercarse a una oportunidad por el campeonato.

El evento genera expectativa por el contexto de ambos protagonistas. Song Yadong peleará frente a su público, mientras que Figueiredo intentará demostrar que sigue siendo una amenaza dentro de una nueva categoría tras su exitoso paso por peso mosca.

¿A qué hora es la pelea entre Song Yadong y Deiveson Figuereido?

La función UFC Macao comenzará durante la madrugada del sábado 30 de mayo de 2026, con las primeras peleas programadas desde las 03:00 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente, las preliminares arrancarán a las 05:00 horas.

El combate principal entre Song Yadong y Deiveson Figueiredo está contemplado para desarrollarse aproximadamente entre las 07:30 y las 08:30 horas, aunque el horario dependerá de la duración de los enfrentamientos previos dentro de la cartelera.

Cartelera completa de Song Yadong vs Deiveson Figuereido en UFC Macao

La pelea estelar estará encabezada por Song Yadong y Deiveson Figueiredo, pero la función incluirá varios enfrentamientos importantes dentro del peso gallo, peso pesado y otras divisiones.

Dentro de la cartelera principal destacan combates como Zhang Mingyang contra Alonzo Menifield, Sergei Pavlovich frente a Tallison Teixeira, además de Kai Asakura ante Cameron Smotherman.

Cómo ver y dónde ver en vivo la pelea de Song Yadong vs Deiveson Figuereido

Los aficionados que quieran seguir la función completa podrán hacerlo mediante transmisión por streaming, ya que el evento estará disponible desde el inicio de la cartelera hasta la pelea principal.

La transmisión oficial del evento para México estará disponible mediante Paramount+, plataforma que contará con la función completa desde las primeras peleas.