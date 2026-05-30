Aplastante triunfo de Diablos Rojos a Conspiradores

ROBINSON CANÓ. Ofensiva escarlata sin piedad. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Fue una práctica de bateo para los bicampeones Diablos Rojos del México. El equipo comandado por Lorenzo Bundy conectó 20 hits, incluido un Grand Slam de Robinson Canó, para aplastar a Conspiradores de Querétaro 7-19, en el primer juego de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los escarlatas aprovecharon la pobreza del bullpen del equipo visitante, que se presentó en la Ciudad de México un par de días después de despedir a su manager, Dan Firova, aún con descontrol en el dugout.

Ventaja tempranera y dominio local

Diablos sacó ventaja de las circunstancias y, con el apoyo de más de 10 mil aficionados, mostró músculo en la ofensiva, aunque se mantiene la preocupación en el bullpen, que recibió 12 hits.

La carrera de la quiniela se presentó temprano en el encuentro, cuando Diablos Rojos del México cerraban la primera entrada. Moisés Gutiérrez, primero en el orden, recibió base por bola del abridor Junior Guerra, y llegó a tercera con el sencillo de Robinson Canó, para que Jon Singleton lo llevara a home.

Primer ataque contundente

Singleton avanzó a segunda con la base por bola a Maikel Franco y anotó con el sencillo de Julián Ornelas, para el 0-2 inicial.

Conspiradores apareció en la pizarra en la segunda, con vuelacercas solitario de Christopher Escárrega, para acortar distancias. Sin embargo, en ese mismo rollo, los escarlatas respondieron con una, en los spikes de José Marmolejos, quien bateó un limpio doblete por el jardín izquierdo y llegó a la registradora tras hit de Juan Gamboa.

Poder y respuesta inmediata

Diablos aprovechó el poder de Carlos Pérez, quien conectó jonrón por el izquierdo para remolcar a Jon Singleton y a Julián Ornelas, colocando el 1-6.

Querétaro tuvo una tímida respuesta en la cuarta, con un bambinazo de Yurisbel Gracial por el jardín derecho, lo que pareció una afrenta para los locales, que respondieron con fuerza en el cierre de ese episodio con un rally de cinco carreras (anotadas por Gamboa, Moisés Gutiérrez, Canó, Ornelas y Pérez), gracias a seis imparables ligados.

Reacción insuficiente de Querétaro

Querétaro sacó provecho del brazo cansado de Justin Courtney, abridor de Diablos Rojos, en la quinta entrada, y con tres hits y dos bases por bolas consecutivas, consiguió pisar home en cuatro ocasiones (Fabricio Macías, Daniel Castro, Dwight Smith Jr. y Rainel Rosario), para el 6-11, que mantenía cierto interés en el juego.

Conspiradores anotó con Macías en la sexta, pero a partir de entonces el partido sólo tuvo una ofensiva: la de los bicampeones escarlatas, que sumaron dos carreras en la sexta, dos en la séptima y coronaron la victoria con un espectacular grand slam de Robinson Canó, su quinto en tres temporadas con los locales.

Sentencia final en el Harp Helú

La pizarra terminó 7-19, con lo que Diablos Rojos del México llega a marca de 23-14, mientras que Querétaro se queda con 16-21. El segundo juego de la serie se disputará este sábado a las 16:00 horas, en el Estadio Alfredo Harp Helú.