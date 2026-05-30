Jugadores del Tri con escasa actividad antes del Mundial, ¿Estarán en la lista final con México?

Santiago Giménez Santiago Giménez viene de recuperarse de una lesión y tuvo poca actividad en la Serie A. (EFE)

La Selección Mexicana ya afina los últimos detalles para presentar su lista definitiva de cara al Mundial 2026, sin embargo, hay jugadores que vienen saliendo de lesiones y por ende, una baja de juego.

¿Qué jugadores de México llegan con bajo nivel previo al Mundial 2026?

Javier ‘Vasco’ Aguirre no quiere dejar ningún detalle de lado, por esa razón, quiere que todos los convocados estén al máximo nivel para los compromisos y tiene la última palabra para decidir quiénes estarán en esta lista.

El juego contra Australia dará un parámetro al ‘Vasco’ para decidir de última hora quién podría quedar fuera, por lo que el DT verá con lupa cada movimiento y rendimiento de todos los que están convocados, antes del 1 de junio, fecha en que el Tri develará su lista final.

Algunos jugadores como César Montes, Edson Álvarez, Santiago Giménez y César ‘Chino’ Huerta (quien fue llamado casi de último minuto) son parte de los jugadores que han tenido baja en su juego, por lo que se tendrán que poner a tono antes del torneo.

Edson Álvarez tuvo una corugía

Por ejemplo, Edson Álvarez viene de una cirugía en su tobillo, esta lesión lo dejó fuera varios meses con el Fenerbahçe y deberá demostrar que puede recuperarse al 100 % para poder estar en la lista final

Apenas reapareció hasta el partido contra Ghana, por lo que sólo vio acción medio tiempo y en su equipo sólo estuvo en 18 juegos en total, por lo que casi no pisó la cancha.

Santi Giménez y su tobillo que le hizo bajar su rendimiento

Santiago Giménez también viene de una lesión en su tobillo, con el Milan apenas y vio acción ya que tuvo que operarse. En marzo retornó a las canchas, pero su rendimiento está en duda.

Esto, porque sólo tuvo una anotación y fue en la Copa de Italia, pero terminó sin anotaciones con el Milan en la temporada regular.

César Montes poco a poco retoma el ritmo

Por su parte, César Montes era un must en la defensa del Tri, pero con el Lokomotiv Moscú tuvo molestias en una pierna y no pudo cerrar de gran forma la temporada con su equipo..

A pesar de eso, sumó 29 juegos totales con el equipo ruso, anotó cuatro goles y se espera que sí esté dentro de la lista final de Aguirre.

‘Chino’ Huerta, con poca actividad y muchas dudas

Uno de los llamados de último momento fue César ‘Chino Huerta’, casi no tuvo actividad con el Anderlecht, pero una pubalgia lo dejó fuera, ya que necesitó una cirugía también.

Apenas en mayo tuvo juego en cancha, por lo que el ‘Chino’ Huerta llega fuera de ritmo a la concentración del Tri.

Estos jugadores son los que verá con lupa Javier Aguirre con la Selección Mexicana, el juego contra Australia del 30 de mayo será la última prueba y el 1 de junio la lista estará completa.