¿‘Checo’ Pérez saldría de Cadillac y qué opciones tiene en F1?

Checo Pérez Sergio Pérez ha tenido un gran rendimiento con Cadillac en lo que va de la temporada. (EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez está de lleno y comprometido con Cadillac, es una temporada dura para el mexicano, pero todo está presupuestado, ya que es un año de aprendizaje, pero en los últimos días se reveló que podría abandonar la escudería.

¿Por qué surgió el rumor de la salida de ‘Checo’ Pérez de Cadillac?

Esto de acuerdo con Kym Illman, fotoperiodista en F1, quien reveló que algunos equipos podrían estar interesados en firmar al mexicano debido a su experiencia y largo kilometraje en las pistas.

Durante el Gran Premio de Canadá, ‘Checo’ Pérez abandonó la pista, pero en la sprint race se le vio una mejora al terminar apenas por encima del Top 10, algo que no esperaban a estas alturas de la temporada.

¿’Checo’ Pérez saldrá de Cadillac esta temporada?

Aunque Kym Illman no reveló qué equipos estarían interesados por el mexicano, aseguró que había interés, sin embargo, el Team Principal de Cadillac, Graeme Lowdon, desmintió que tanto Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez se vayan del equipo.

“Es importante dejar absolutamente claro que no hay ni una pizca de verdad ni evidencia que respalde ninguno de los rumores que sugieren que Valtteri esté en riesgo o que ‘Checo’ pueda irse a otro equipo”, afirmó el director del equipo.

Por otra parte, Lowdon está satisfecho con el rendimiento de ambos pilotos hasta el momento, por lo que no necesitan su salida.

“Si observamos el trabajo que están realizando ambos pilotos, tanto Valtteri como Checo, vemos que están haciendo mucho más de lo que tienen que hacer los pilotos de otros equipos; esto se debe a que estamos construyendo el equipo al mismo tiempo que competimos y es una tara muy inusual”, afirmó.

De esta forma, ‘Checo’ Pérez continuará con la escudería Cadillac, ya que el equipo está conforme con su rendimiento y aún tiene un año más de contrato, por lo que el mexicano tiene casa segura en F1 hasta 2027.