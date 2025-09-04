🔥 Diablos Rojos alzan la voz en Campeche y empatan la Serie de Campeonato

SE FAJAN. La defensiva de los pingos dio muestra de su efectividad. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Con un rally de cuatro carreras en la sexta entrada, los Diablos Rojos del México se impusieron 7-5 a los Piratas de Campeche en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la LMB 2025, empatando la serie a dos triunfos por bando y asegurando el regreso a casa para el Juego 6.

La ofensiva capitalina respondió con ajustes en el orden al bat, embasándose en cuatro episodios distintos y aprovechando las oportunidades con corredores en posición de anotar. Además, el cuerpo de seis lanzadores logró contener a los campechanos, cerrando el juego con tres entradas en blanco.

⚾ Cambios clave y ofensiva encendida

El manager Lorenzo Bundy modificó el lineup: Carlos Sepúlveda abrió como primero en el orden, seguido por Allen Córdoba y Robinson Canó. En la parte baja, José Pirela y Juan Carlos Gamboa ocuparon los turnos 8 y 9 respectivamente.

Con estos ajustes, ocho de los nueve bateadores se embasaron y el equipo se fue de 12-5 con corredores en posición de anotar, logrando su mejor producción ofensiva en la serie. Los batazos oportunos llegaron en momentos críticos, incluyendo dos hits con dos outs en la sexta entrada, cortesía de Sepúlveda y Canó.

🔥 Pitcheo sólido y cierre impecable

El abridor Efraín Contreras lanzó 3.2 entradas permitiendo solo una carrera. Le siguieron José Luis Bravo, Nick Vespi, JC Mejía y el japonés Tomohiro Anraku, quienes se combinaron para mantener la ventaja.

Mejía se llevó la victoria con 1.2 entradas en blanco, mientras que Anraku logró el salvamento con 2.0 entradas perfectas, retirando a seis bateadores con apenas 21 lanzamientos.

🧭 Lo que sigue: Juego 5 en Campeche

La serie continúa este jueves a las 19:30 horas en el Estadio Nelson Barrera, donde los Diablos buscarán tomar ventaja antes de regresar a casa. El abridor anunciado por los escarlatas es Ricardo Pinto, mientras que los Piratas aún no confirman a su lanzador.

📊 Así va la Serie de Campeonato Zona Sur