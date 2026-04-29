Juárez vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Juárez FC vs América Femenil Las Águilas buscan llegan a la frontera para encara la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

FC Juárez y Club América Femenil juegan hoy en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro: horario y dónde lo puedes ver en vivo.

El Estadio Olímpico Benito Juárez será el escenario en donde Las Águilas busquen dar un golpe de autoridad para salir con ventaja y liquidar la serie con más facilidad en el juego de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Previa y pronóstico Juárez vs América Femenil | Semifinal de ida de la Concachampions 2026

Las dirigidas por Ángel Villacampa cerraron la fase regular con 42 puntos, producto de 13 triunfos, 3 empates y apenas una derrota en 17 partidos. A ese dominio se suma una racha de siete victorias consecutivas en la recta final.

Las Bravas terminaron en octavo lugar de la tabla general con 29 puntos, que le permitieron entrar a la Liguilla. Además tuvieron un gran cierre de temporada regular con cuatro partidos sin perder.

En 15 enfrentamientos desde 2021, América suma 8 victorias y 7 empates. Bravas y Las Águilas se enfrentarán por tercera ocasión en una fase final, con saldo de dos victorias para las dirigidas por Ángel Villacampa.

El pronóstico se inclina hacia América, perfilando una victoria con diferencia de un gol esta noche.

¿A qué hora juegan Juárez vs América Femenil hoy?

El inicio está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en un horario que marcará el cierre de la actividad del día en la Liga MX Femenil.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Juárez vs América Femenil?

El partido podrá seguirse en vivo mediante FOX One y la plataforma Tubi.

Alineaciones probables Juárez vs América Femenil

Juárez: Emily Alvarado; Granados, López, Rodríguez, Cadena; Abud, Pérez, Mercado, Sánchez; Martin y Aisha Solórzano .

América: Sandra Paños; Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez; Gabriela García, Nancy Antonio, Jana Gutiérrez, Irene Guerrero; Angelique Montserrat Saldíva, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.