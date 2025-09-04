Mundial de Tiro con Arco 2025: dónde ver, calendario y horarios en México

Alejandra Valencia La doble medallista olímpica encabeza la delegación mexicana en el Mundial de Tiro con Arco

El Mundial de Tiro con Arco 2025 se celebra del 5 al 12 de septiembre en Gwangju, Corea del Sur, una ciudad que recibirá a los mejores arqueros del planeta, incluidos los mexicanos.

Este campeonato será el primero en donde haya competencia de arco compuesto luego de confirmarse como disciplina olímpica para Los Ángeles 2028, lo que añade un atractivo especial a las competencias.

¿Quiénes son los arqueros mexicanos que van al Mundial de Tiro con Arco 2025?

El equipo mexicano viajó a Gwangju con una mezcla de experiencia y juventud. Alejandra Valencia, considerada una de las mejores arqueras del mundo y pieza clave de la historia reciente del deporte mexicano, lidera al conjunto recurvo femenino. Junto a ella, Karime Montoya y Valentina Vázquez completan una alineación que busca consolidar a México como potencia en esta especialidad.

En arco recurvo varonil, Matías Grande es la gran esperanza para competir de tú a tú con las potencias asiáticas, acompañado de Javier Rojas y Jesús Flores. Por su parte, Andrea Becerra llega como número uno del mundo en arco compuesto y encabeza el grupo femenil que también integran Mariana Bernal y Adriana Castillo. La rama varonil tiene como cartas fuertes a Sebastián García, Rodrigo González y Elías Reyes, quienes se han colocado entre los mejores treinta del ranking internacional.

¿Dónde ver el Mundial de Tiro con Arco 2025 en vivo?

Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de Claro Sports, que ofrecerá cobertura completa en México y varios países de Latinoamérica.

Calendario del Mundial de Tiro con Arco 2025 en hora de México

El certamen comenzará el viernes 5 de septiembre con rondas clasificatorias y se extenderá hasta el viernes 12, cuando se conocerá a las nuevas campeonas del mundo en arco recurvo femenil. Durante esa semana, los mejores arqueros del planeta se enfrentarán en eliminatorias por equipos y competencias individuales que pondrán a prueba la precisión y nervios de acero que caracterizan este deporte.

Entre las jornadas más esperadas destacan el domingo 7 de septiembre, cuando se repartirán las primeras medallas en equipos mixtos, femeniles y varoniles de arco compuesto, y el martes 9, que tendrá como protagonistas las finales femeniles en esa misma modalidad.

Para los días 10 y 11 se esperan los duelos por medallas en arco recurvo varonil, mientras que el viernes 12 será el turno de las finales individuales femeniles, una jornada que promete cerrar con broche de oro este campeonato.

Rivales a seguir en el Mundial de Tiro con Arco

El país anfitrión, Corea del Sur, parte como favorito indiscutible. Con figuras de la talla de Kim Woo-jin y Lim Si-hyeon, ambos multicampeones olímpicos en París 2024, la nación asiática buscará reafirmar su supremacía en casa. Sin embargo, la competencia no será sencilla: arqueros de Brasil, España, Países Bajos, Gran Bretaña y Dinamarca también llegan con actuaciones destacadas en el circuito internacional, prometiendo finales de altísimo nivel técnico.

México, potencia histórica en el tiro con arco

El camino de México en este deporte ha sido constante y ascendente. En la última década, el país ha logrado consolidarse como una de las naciones más competitivas, con medallas históricas en Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024.

Este 2025 ha sido particularmente exitoso, con doce preseas en el Serial de Copas del Mundo, que incluyen seis oros y cinco platas, lo que demuestra el crecimiento y solidez de sus arqueros.

Calendario del Mundial de Tiro con Arco 2025 en horario de México

Aquí tienes las fechas clave y horarios ya convertidos a tiempo del centro de México, para que no te pierdas ninguna flecha decisiva.

Viernes 5 de septiembre (hora México)

18:00 a 21:00 – Arco compuesto, ronda clasificatoria femenil y varonil

23:00 a 01:15 (madrugada del 6) – Eliminatorias por equipos (femenil y varonil)

01:30 a 03:25 (madrugada del 6) – Eliminatorias por equipos mixtos

Sábado 6 de septiembre

18:00 a 20:05 – Eliminatorias individuales varoniles (arco compuesto)

23:05 a 23:43 – Finales por medallas en equipos mixtos

Domingo 7 de septiembre

00:55 a 02:51 – Finales por medallas en equipos varoniles y femeniles (arco compuesto)

19:02 a 20:38 – Octavos de final individual varonil (arco compuesto)

23:05 a 23:53 – Cuartos de final individual varonil

Lunes 8 de septiembre

00:00 a 00:54 – Semifinales y finales individual varonil (arco compuesto)

18:00 a 21:00 – Clasificatorias de arco recurvo

23:00 a 01:15 (madrugada del 9) – Eliminatorias por equipos (arco recurvo)

Martes 9 de septiembre

00:00 a 00:54 – Semifinales y finales individual femenil (arco compuesto)

01:30 a 03:25 – Eliminatorias equipos mixtos (arco recurvo)

18:00 a 20:05 – Eliminatorias individual varonil (arco recurvo)

23:05 a 23:43 – Finales equipos mixtos (arco recurvo)

Miércoles 10 de septiembre

00:55 a 02:51 – Finales equipos varoniles y femeniles (arco recurvo)

19:02 a 20:38 – Octavos de final individual varonil (arco recurvo)

23:05 a 23:53 – Cuartos de final individual varonil

Jueves 11 de septiembre

00:00 a 00:54 – Semifinales y finales individual varonil (arco recurvo)

19:02 a 20:38 – Octavos de final individual femenil (arco recurvo)

23:05 a 23:53 – Cuartos de final individual femenil

Viernes 12 de septiembre