México vs Serbia: horario, cómo y dónde ver el último partido de preparación antes del Mundial 2026 (Cuartoscuro)

Este jueves 4 de junio, la Selección Mexicana de Futbol se enfrentará a la Selección de Serbia en el último partido de preparación de cara a la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará el próximo 11 de junio contra Sudáfrica.

Por tercera vez en la historia de este torneo mundialista, México fungirá como sede, junto a Estados Unidos y Canadá, para recibir a las diversas selecciones clasificadas de los diferentes continentes.

Aquí te compartimos el canal donde se transmitirá en vivo el partido entre el equipo dirigido por Javier Aguirre y el conjunto serbio, quienes también utilizarán el encuentro en el Estadio Nemesio Diez para llegar en su mejor nivel a la contienda mundialista.

México vs Serbia: horario del último partido de preparación antes del Mundial 2026

De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el partido de este jueves 4 de junio en Toluca, Estado de México, se llevará a cabo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

El último enfrentamiento que el Tri tuvo contra la selección proveniente de la península balcánica, en el sureste de Europa, fue el 11 de noviembre de 2011 en Querétaro, donde se logró la victoria con dos goles, a cargo de Carlos Salcido y Javier “El Chicharito” Hernández.

México vs Serbia 2026: cómo y dónde ver en vivo el partido hoy

De acuerdo con la FMF, el partido de México vs Serbia se transmitirá completamente en vivo por televisión abierta, por lo que no necesitas obligatoriamente una plataforma streaming para verlo.

Los canales de transmisión para el último partido de preparación de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026 son:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX+

Jugadores a seguir en el México vs Serbia:

En este encuentro, varios serán los futbolistas a seguir para Javier Aguirre antes del pitazo inicial en el Estadio Banorte (Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026).

Entre los principales nombres que enmarca la FMF está el defensa Johan Vásquez Ibarra, actual zaguero central del Genoa C. F. C. de la Serie A de Italia, quien ha disputado 45 partidos con la Selección Nacional de México y en 27 de ellos se mantuvo el cero en contra.

Además de Jesús Gallardo, quien durante el partido de esta tarde en el estadio de los Diablos del Toluca cumplirá 123 partidos con la Selección Mexicana de Futbol.