¿Qué conciertos habrá previos al inicio del Mundial 2026?

Belinda Belinda será parte de los festejos previos al Mundial 2026 en la CDMX.

El Mundial 2026 está a nada de realizarse, cada ciudad sede tendrá diferentes actividades previas al silbatazo inicial, por lo que habrá fiesta sí o sí para ir calentando las canchas del torneo más grande de futbol en el mundo.

¿Qué ciudades tendrán conciertos previo al Mundial 2026?

Es por eso que las tres sedes del Mundial 2026 tendrán conciertos previos al primer partido, el cual se realizará el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México con el duelo entre el Tri y Sudáfrica.

Pero hay artistas ya amarrados para las presentaciones previas al Mundial, entre los que figuran Major Lazer, Davido, Belinda, Ángeles Azules y Bryan Adams, puro artista de primer nivel.

De esta forma, habrá tres conciertos simultáneos que se ofrecerán en los tres países sede del torneo, por lo que aquí te decimos quiénes serán los elegidos para cada escenario. Ciudad de México, Toronto y Los Angeles.

¿Quiénes son los invitados a los shows previos al Mundial 2026?

Según la página oficial de la FIFA, los festejos del Mundial 2026 comenzarán el 10 de junio con conciertos en vivo y se denominan ‘Countdown Concert’.

Así, Toronto es la primera ciudad anunciada para el Countdown Concert, un espectáculo musical que contará con la presencia de Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

Por otra parte, el concierto de la Ciudad de México tiene a Belinda, Ángeles Azules y Elena Rose, así que a bailar se ha dicho.

Finalmente, el Countdown Concert en Estados Unidos tendrá a Major Lazer, Davido y un artista más que está por confirmar, por lo que será una fiesta.

¿A qué hora inician los shows previos al Mundial 2026?

Todos los shows iniciarán en punto de las 17:00 horas de manera simultánea y justo serán los festejos que inicien las actividades del Mundial 2026.

Pero si no puedes asistir a ningún festejo, también puedes ver los conciertos en el TikTok oficial de la FIFA, así que no hay pretexto para no verlo.