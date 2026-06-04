Mundial 2018: ¿Qué jugadores menores de 18 años participarán en el torneo?

Selección Mexicana La Selección Mexicana cuenta con el jugador más joven de todo el Mundial 2026. (@MISelecci)

El Mundial 2026 está a nada de iniciar, en ocho días se escuchará el silbatazo inicial y hay jóvenes promesas en la cancha que estarán con los diferentes combinados nacionales, pero sólo uno está por debajo de los 18 años.

¿Cuántos jugadores menores de 18 años estarán el Mundial 2026?

Contrario a lo que se pensaría, sólo hay un jugador que es menor de 18 años en todo el torneo, por lo que llama la atención este detalle, ya que algunas selecciones optaban antes por llevar jugadores de este rango para comenzar su fogueo en torneos grandes.

De esta forma, el único jugador menor de 18 años que se tiene registrado en el Mundial de FIFA 2026 es Gilberto Mora, elemento de Xolos de Tijuana y el que podría ser el próximo referente de la Selección Mexicana.

De esta forma, Mora es el único jugador menor de edad en México, Canadá y Estados Unidos que pisará la cancha en el Mundial 2026, por lo que es toda una proeza para su joven carrera.

Javier Aguirre puso en la mesa su calidad y evaluó toda la habilidad que tiene el jugador en la cancha, es por eso que lo llamó al equipo grande para iniciar el proceso de la nueva generación de talentos de aquí al próximo Mundial.

¿Cuántos jugadores con 18 años cumplidos estarán en el Mundial 2026?

Pero no es el único joven que hay en la cancha, hay otros cuatro elementos que también nacieron en el 2008, pero ya son mayores de 18 años, por lo que talento joven también hay en otras Selecciones.

Estos son los jugadores jóvenes que pisarán una cancha en el Mundial 2026:

Gilberto Mora (México, 14/10/2008, 17 años)

Mbaye (Senegal, 24/1/2008, 18 años)

Hugo Sochurek (Chequia, 7/6/2008, 18 años)

Hamza Abdelkarim (Egipto, 1/1/2008, 18 años)

Karl Lennart (Alemania, 22/2/2008, 18 años)

Estos jugadores son de Senegal, Chequia, Egipto y Alemania, por lo que cada Selección está trabajando también en su propio proceso rumbo a las siguientes competiciones.

De esta forma, FIFA ya hizo oficiales todas las listas de jugadores de las 48 Selecciones que participarán en el Mundial 2026, por lo que ya está todo listo para encarar el torneo más importante a nivel mundial.