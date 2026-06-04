¿Qué número utilizará cada jugador de México en el Mundial 2026?

Selección Mexicana La Selección Mexicana ya está lista para enfrentar hoy a Serbia. (@MiSelecci)

La Selección Mexicana ya está con lista completa, por lo que Javier ‘Vasco’ Aguirre ya tiene amarrados a los elementos que serán parte del Mundial 2026 y además, cada uno ya sabe el número que portará en su playera.

México juega contra Serbia hoy en Toluca

De esta forma, a una semana de que inicie el Mundial 2026, los jugadores ya están concentrados en Centro de Alto Rendimiento en Toluca y hoy juegan contra Serbia, pero más allá de eso, ya portan la casaca correspondiente para todos los cotejos.

El duelo lo podrás ver por TV Azteca, Canal 5 y VIX Premium a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

Así, la FIFA dio a conocer las convocatorias oficiales de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, el cual comparten México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué números utilizarán los jugadores de México en el Mundial 2026?

Pero los 26 jugadores mexicanos que fueron elegidos por Javier Aguirre ya saben qué número portarán, por lo que sólo falta afinar detalles en cancha para que todo esté listo para el primer juego.

Estos son los números oficiales de jugadores de México para Mundial 2026

1- Raúl ‘Tala’ Rangel

2- Jorge Sánchez

3- César Montes

4- Edson Álvarez

5- Johan Vásquez

6- Erik Lira

7- Luis Romo

8- Álvaro Fidalgo

9- Raúl Jiménez

10- Alexis Vega

11- Santiago Gimenez

12- Carlos Acevedo

13- Guillermo Ochoa

14- Armando “Hormiga” González

15- Israel Reyes

16- Julián Quiñones

17- Orbelín Pineda

18- Obed Vargas

19- Gilberto Mora

20- Mateo Chávez

21- César “Chino” Huerta

22- Guillermo Martínez

23- Jesús Gallardo

24- Luis Chávez

25- Roberto Alvarado

26- Brian Gutiérrez

Recordemos que la Selección Mexicana debutará en el Mundial en la cancha del Estadio Ciudad de México el día 11 ante Sudáfrica, ahí lucirán por primera vez la casaca verde que tanto ha gustado a la afición.

Posteriormente, el 18 jugará en Guadalajara ante Corea del Sur y cerrará la Fase de Grupos ante Chequia el 24 de junio en la CDMX, por lo que se espera que haya un Estadio Ciudad de México a reventar.