¿Quién será el sustituto de Jardine tras su salida del América?

André Jardine André Jardine ya no estará más con el América y se termina una época dorada en Coapa. (EFE)

América dio las gracias al DT André Jardine, esto, debido a un mutuo acuerdo entre ambas partes y se viene una nueva época en Coapa, sin embargo, el nuevo encargado tiene una dura misión, ya que se exige el título de la Liga MX en ese banquillo.

André Jardine marcó una época dorada en el América

André Jardine dejó seis títulos con el América, una marca difícil de conseguir hoy en día debido a la alta competitividad que hay entre los equipos de la Liga MX y al gran presupuesto que hay en equipo como Chivas, Tigres, Cruz Azul o Rayados.

Es por esto que la directiva del América ya analiza diferentes perfiles para ocupar su banquillo y llegar con todo al Apertura 2026, que comenzará en el mes de julio, en medio del Mundial 2026.

Una vez que llegó Ferran Reverter, español con amplia trayectoria en el futbol internacional, se analizó la continuidad de Jardine en el América, pero no llenó los ojos del directivo y le dijeron adiós.

¿Quién sería el nuevo DT de América tras la salida de Jardine?

Una vez que analizaron perfiles, uno de los elegidos podrías ser el exentrenador del Pachuca y recientemente del Real Oviedo en LaLiga, Guillermo Almada, quien ya tiene experiencia en diversos equipos y a distintos niveles.

Ante esto, la directiva del América estaría en pláticas con Almada, sin embargo, tendrán que pulir los detalles del contrato, dinero, vivienda y otros aspectos.

Almada con los Tuzos tuvo un gran éxito, cganó el título en el Apertura 2022 ante el Toluca y también dio una lesión al Columbus Crew en la Concacaf Champions Cup 2024.

Cuando los Tuzos llegaron a la Copa Intercontinental 2024, el DT conquistó el Derbi de las Américas ante Botafogo y la Copa Challenger de la FIFA frente al Al-Ahly.

De esta forma, ya habría una buena opción para que el América estrene DT en breve, sólo faltarían detalles y el acuerdo contractual con Guillermo Almada para que dirija la nueva era en el equipo de Coapa.