Corea del Sur gana 2-0 a Estados Unidos en juego amistoso

Los sudcoreanos fueron apoyados por los fans locales. Corea del Sur celebra su victoria ante el equipo de Estados Unidos en partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026. (Foto especioal)

Son Heung-min anotó a los 18 minutos y dio la asistencia para el gol de Lee Dong-gyeong a los 43, con lo cual Corea del Sur se impuso el sábado 2-0 a Estados Unidos en un encuentro de fogueo para la Copa del Mundo FIFA 2026.

Contra un equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, su exentrenador del Tottenham, Son anotó su gol 52 internacional, para quedar a seis de igualar el récord surcoreano de Cha Bum-kun.

Estados Unidos cayó a una foja de 10 triunfos y siete tropiezos bajo el mando de Pochettino y solo le quedan siete amistosos antes de que se defina la convocatoria de jugadores para su campamento de entrenamiento previo a la Copa del Mundo, de la que será coanfitrión, con México y Canadá.

Los estadounidenses, clasificados en el puesto 15 del escalafón de la FIFA, no han ganado en siete partidos contra equipos situados entre los 25 mejores —perdiendo seis— desde que vencieron a México en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024. Fueron superados por un total combinado de 11 goles contra dos en los primeros tiempos de esos cotejos.

Van contra Japón el martes

En otro duelo de preparación para el Mundial del próximo año, los estadounidenses jugarán contra Japón el martes en Columbus, Ohio. Corea del Sur se enfrentará a México el martes en Nashville, Tennessee.

La mayoría de los 26.500 aficionados apoyó a Corea del Sur en el estadio de los New York Red Bulls de la MLS.

Corea del Sur, 23 del ranking y que se ha clasificado ya para su undécima Copa del Mundo consecutiva, se adelantó cuando Lee Jae-sung envió un pase filtrado mientras Son superaba al defensor Tristan Blackmon, antes de vencer al portero Matt Freese con una definición a segundo palo.

Corea del Sur duplicó la ventaja cuando Son corrió hacia el pase suministrado por Lee Jae-sung y cayó sobre Freese. El balón rodó hacia Lee Dong-gyeong, quien lo metió en la red vacía con un taconazo.

El lateral derecho estadounidense Sergiño Dest hizo su primera aparición desde marzo de 2024 después de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior derecho y Blackmon, defensor de 29 años, hizo su debut internacional, asociándose con Tim Ream, de 37 años.

Josh Sargent comenzó como delantero y permaneció sin anotar en 17 partidos internacionales desde 2019. Fue reemplazado a los 62 por Falorin Balogun, quien no había jugado bajo el mando de Pochettino. Balogun vio detenidos dos remates por Jo Hyeon-woo en el tiempo de descuento.