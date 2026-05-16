Liga MX: partidos, fechas y horarios de las semifinales de vuelta | Clausura 2026

Este fin de semana se definen a los dos finalistas del futbol mexicano. Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca definen su destino este torneo en busca del nuevo campeón del futbol mexicano. De momento, Guadalajara y los ‘Tuzos’ tomaron ventaja tras los primeros noventa minutos, pero todo se definirá en el Estadio Jalisco y en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Partidos y horarios de las semifinales de vuelta de Liga MX | Clausura 2026

Semifinales Liga MX | Clausura 2026 Estos dos partidos del fin de semana definirán a los equipos que disputen el título de este torneo.

Chivas vs Cruz Azul | sábado 16 de mayo (19:07 horas)

El primer finalista se define entre Chivas y Cruz Azul. El partido de ida nos regaló un emocionante 2-2 en la cancha del Estadio Banorte. Los celestes igualaron en la segunda parte con un polémico penal, pero todavía no es suficiente para poder acceder a la gran final. El empate en el marcador global favorece a los tapatíos en caso de permanecer debido a su posición en la tabla durante la fase regular del torneo. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha sorprendido a propios y extraños debido a su rendimiento a pesar de haber perdido a múltiples elementos por convocatoria a Selección Mexicana, mientras que Joel Huiqui se mantiene invicto en su breve paso al frente del club cementero.

Este partido se disputará en la cancha del Estadio Jalisco luego de que la FIFA tomara el control del Estadio Akron como parte del acuerdo para la realización de la Copa del Mundo. Ahora, ‘El Rebaño’ volverá al que fue su casa por muchos años antes de construir su propio inmueble con el Akron.

Pumas vs Pachuca | domingo 17 de mayo (19:00 horas)

La final del futbol mexicano quedará definida cuando Pumas y Pachuca se enfrenten en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Los Tuzos tomaron ventaja mínima de 0-1 luego de su victoria en la cancha del Estadio Hidalgo, que es apenas la segunda derrota que sufre Universidad Nacional en este Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez necesita una victoria sí o sí para poder acceder a la siguiente ronda, mientras que sus rivales les basta con no perder en Ciudad Universitaria. Además del boleto a la serie por el título, el ganador de esta serie se clasificará a la Concacaf Champions Cup del 2027 junto con otros cinco equipos de la Liga MX en busca de ganar su lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Pumas vive actualmente una racha negativa de 13 partidos de eliminatoria consecutivos sin ganar en los 90 minutos. Su última victoria en un escenario de este tipo fue el 3 de diciembre de 2023, cuando se impusieron 3-0 a la Chivas. Ahora, solo la victoria puede darles el paso a la gran final en busca de terminar con esa racha de 15 años consecutivos sin ganar un campeonato.