Chivas vs Cruz Azul HOY sábado 16 de mayo: horario, canal y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026

La noche de este sábado promete convertirse en uno de los momentos más intensos del Clausura 2026. Chivas y Cruz Azul vuelven a encontrarse para disputar la semifinal de vuelta de la Liga MX, después de un vibrante empate 2-2 en el primer encuentro de la serie.

El escenario será el Estadio Jalisco, inmueble que recibirá un duelo cargado de tensión, historia y expectativa. El empate dejó completamente abierta la eliminatoria, aunque el conjunto rojiblanco conserva una ligera ventaja gracias a su mejor posición en la tabla.

¿A qué hora juega Chivas vs Cruz Azul hoy?

La semifinal de vuelta entre Chivas y Cruz Azul se disputará este sábado 16 de mayo de 2026.

Horario del partido

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026

sábado 16 de mayo de 2026 Hora: 7:07 pm

7:07 pm Estadio: Estadio Jalisco, Zapopan

El encuentro definirá al equipo que avanzará a la gran final del torneo Clausura 2026, por lo que se espera una entrada espectacular y una atmósfera electrizante en las tribunas tapatías.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs Cruz Azul?

Los aficionados podrán seguir el partido únicamente mediante plataforma digital.

Transmisión en México

Streaming: Amazon Prime Video

El partido no será transmitido por televisión abierta ni por señales tradicionales de paga, situación que ha generado conversación entre aficionados que buscan alternativas para seguir uno de los encuentros más esperados de la temporada.

Así llegan Chivas y Cruz Azul a la vuelta

La serie dejó sensaciones completamente distintas para ambos clubes. Chivas logró rescatar un empate valioso en calidad de visitante y ahora tendrá el respaldo de su afición en Guadalajara. Además, el cuadro rojiblanco avanzaría con otra igualada en el marcador global gracias a su posición en la tabla.

Por su parte, Cruz Azul está obligado a ganar si quiere instalarse en la final del campeonato. La Máquina mostró poder ofensivo en la ida, pero también dejó espacios defensivos que podrían convertirse en una amenaza en territorio tapatío.

La presión estará repartida. Chivas intentará sostener el control de la serie, mientras Cruz Azul buscará evitar que otro torneo se escape en semifinales.