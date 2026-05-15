¿Qué necesita Chivas para avanzar a la final de la Liga MX 2026? El panorama de Guadalajara en la semifinal (Ig: Chivas)

Chivas se juega este fin de semana el pase a la final del Clausura 2026 de la Liga MX frente a Cruz Azul, en una serie que llega completamente abierta tras el empate 2-2 en el partido de ida.

El conjunto rojiblanco cerrará la eliminatoria en Guadalajara, donde intentará aprovechar su posición en la tabla para mantener vivo el sueño del campeonato.

¿Qué necesita Chivas para clasificar a la final del Clausura 2026?

Chivas tiene un escenario favorable para avanzar a la final de la Liga MX. Gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular, al conjunto rojiblanco le basta cualquier empate en el marcador global para conseguir el pase.

El Guadalajara terminó como sublíder del Clausura 2026, situación que le permite avanzar en caso de igualdad en el acumulado. Por ello, una victoria o incluso un empate en la vuelta le darán la clasificación.

En contraste, Cruz Azul está obligado a ganar el partido en territorio tapatío para poder avanzar a la final del futbol mexicano.

El panorama de Guadalajara en la semifinal: Guadalajara será la sede decisiva

El partido definitivo se disputará en el Estadio Jalisco, inmueble que fungirá como casa temporal del Guadalajara durante esta etapa del torneo.

La expectativa en la ciudad es alta debido a la posibilidad de que Chivas vuelva a disputar una final de Liga MX. La afición rojiblanca espera que el equipo pueda aprovechar la localía y el respaldo de su gente para cerrar la serie a su favor.

El reglamento favorece al Rebaño Sagrado

Uno de los puntos más importantes de esta semifinal es que el gol de visitante ya no funciona como criterio de desempate en la Liga MX.

Esto significa que, si el marcador global termina empatado tras los 90 minutos de la vuelta, Chivas avanzará automáticamente por su posición en la tabla general, sin necesidad de tiempos extra ni penales.