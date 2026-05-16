Diablos Rojos se lleva el primero de la Guerra Civil

ESPECTACULAR. Desde el Estadio Alfredo Harp Helú. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México atravesaba una de sus peores rachas en los últimos años, seis derrotas consecutivas que le hicieron caer del primer lugar de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al quinto peldaño. Este viernes despertaron con un triunfo frente a su archirrival Tigres de Quintana Roo.

Los bicampeones defendieron la casa, el Estadio Alfredo Harp Helú, en el primer juego de la serie, al vencer a los felinos 5-14, gracias a dos grandes ofensivas productoras.

Los escarlatas aprovecharon los brazos débiles de los bengalíes y conectaron 16 hits, para su primer triunfo en tres series, y uno que moralmente es valioso, pues se da frente a sus seguidores, y contra su mayor rival, en la otrora ‘guerra civil’. “Así es el beisbol... las rachas malas se dan, solo era seguir insistiendo para ganar”, dijo Lorenzo Bundy, manager escarlata.

ATAQUE INMEDIATO

Diablos comenzó su ofensiva desde la primera entrada, con un doble de Jon Singleton, quien llegó a home para la carrera de la quiniela, impulsado por cuadrangular por el central de Maikel Franco. Julián Ornelas conectó extrabase por el izquierdo, avanzó a tercera en error del abridor Christian Allegretti, y timbró con doble de Carlos Pérez, para el 0-3 inicial.

Tigres anotó en la tercera con Miguel Ojeda Jr., quien se recibió base por bolas, llegó a tercera con hit de Miles Simington y pisó home tras sencillo de Diego Madero. Todo indicaba que tendríamos un juego parejo... pero no fue así.

En el cierre de esa tercera, Diablos desató su ofensiva con seis imparables, para que anotaran Julián Ornelas, Franklin Barreto (quien se embasó con toque), Juan Gamboa, Carlos Sepúlveda, Robinson Canó y Jon Singleton.

Ya con el 1-9, tanto el picheo de Quintana Roo, como el bateo de Diablos se relajaron, y los escarlatas anotaron una más en la sexta, mientras que Tigres intentó regresar con cuatro carreras en la séptima, ante los lanzamientos de Víctor González, quien no ha tenido buenas salidas en México, y le cuesta cerrar sus entradas.

Finalmente, Diablos Rojos cerró el encuentro con cuatro carreras más, en la octava, para el 5-14 final.

Este sábado continúa la serie entre Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos del México, en punto de las 16:00 horas.